Będzie zmiana w sprzedaży kodeiny bez recepty?

Trwają prace nad poprawą skuteczności przepisu ograniczającego dostępność do kodeiny bez recepty - informuje resort zdrowia. Obecnie jednorazowo można kupić max 240 mg kodeiny. Wskazuje inną dawkę, która wystarczy do przeprowadzenia samodzielnej, bezpiecznej kuracji.

"Proszę dodać substancję i wszystkie leki zawierające fosforan kodeiny do spisu leków na receptę. Obecnie można kupić leki zawierające ww. substancję OTC bez potrzeby posiadania recepty (np. Thiocodin, Antidol 15)" - napisał autor petycji do ministra zdrowia.

Jak to uzasadnia? Kodeina jako opiat jest substancją niezwykle uzależniającą i sięga po nią coraz więcej młodych ludzi. Przez to, że jest dostępna w lekach OTC, dostęp do niej jest niezwykle łatwy - mimo wprowadzonych przez rząd ograniczeń - maksymalnie 240 mg w opakowaniu, czy możliwość zakupienia wyłącznie jednego leku zawierającego kodeinę w danej aptece, ograniczenia te nie robią tak naprawdę nic - bo cóż to za problem iść do innej apteki i kupić kolejne opakowania?

- Uważam, że wprowadzenie fosforanu kodeiny do spisu substancji dostępnych wyłącznie na receptę, nawet w kombinacjach, np. z paracetamolem, czy sulfogwajakolem, (tak jak jest na przykład obecnie z tramadolem) mogłoby doprowadzić do polepszenia jakości życia wielu ludzi - ocenia.

Dodaje, że rozwiązanie takie sprawdziło się w Niemczech, gdzie nie nie można kupić bez recepty żadnej substancji zawierającej jakikolwiek opiat czy opioid, w tym kodeinę.

W Polsce problem występuje w ograniczonej skali

Co o tym myśli ministerstwo? Przyznaje, że problem używania leków o kategorii OTC zawierających kodeinę w celu odurzania się jest znany, ale w Polsce występuje w ograniczonej skali.

Na dowód podaje wyniki badania fundacji CBOS wykonywanych cyklicznie na grupie uczniów. Jak wynika z ostatniej edycji badania, do używania leków przeciwkaszlowych oraz przeciwprzeziębieniowych do odurzania się przyznało się 3,8 proc. badanych. Stanowiło to nieznaczny spadek względem poprzednich edycji badania (odpowiednio 4,9% w 2016 roku i 4,2% w 2013 roku). W ostatniej edycji badań do używania substancji w ostatnich miesiącach i 30 dni przed badaniem przyznało się 1,7% oraz 1,1% respondentów.

"Brak też sygnałów świadczących o zwiększonej skali używania w celu odurzania się produktami leczniczymi OTC zawierającymi kodeinę" - uznał MZ.

Dlatego nie jest planowane objęcie wszystkich produktów zawierających jako substancję czynną jako fosforan kodeiny (Codeini phosphas) kategorią dostępności na receptę. Ale podejmowane są inne prace mające na celu ograniczenie używania kodeiny w celu odurzania.

Jaka dawka kodeiny wystarczy do samoleczenia?

Jakie? Resort zdrowia wskazuje na aktualnie obowiązujące ograniczenie polegające na wydaniu z apteki podczas jednorazowej sprzedaży tylko jednego opakowania preparatu, zawierającego maksymalny poziom substancji psychoaktywnej niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej terapii w bezpiecznej dawce.

"Maksymalna zawartość substancji we wszystkich występujących solach, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe w produkcie leczniczym stanowiącym przedmiot jednorazowej sprzedaży substancji o działaniu psychoaktywnym, jaką jest kodeina, wynosi 240 mg" - przypomniał resort.

- Obecnie trwają prace nad poprawą skuteczności tego przepisu - dodał minister, przyznając, iż znana jest praktyka wykorzystywania preparatu w celach pozamedycznych oraz do produkcji narkotyków. Wystarczy nabyć preparat w kilku kolejnych aptekach.

Wskazuje, że analizując treść ChPL zawierających kodeinę, dotyczących sposobu dawkowania oraz czas trwania kuracji bez nadzoru lekarskiego, opakowania zawierające 150 mg substancji czynnej wystarczą do przeprowadzenia samodzielnej, bezpiecznej kuracji.

W innych państwach głównie OTC

Według Farmakopei Polskiej, maksymalna jednorazowa dawka fostoranu kodeiny dla dorosłych wynosi 0,075 g, dawka dobowa - 0,3 g. Po przekroczeniu tej dawki obserwuje się działanie toksyczne.

Resort dodaje, że w większości krajów europejskich leki zawierające kodeinę są dostępne bez recepty.

Jak wcześniej informowaliśmy, wątpliwości co do dostępności do kodeiny bez recepty mają też Brytyjczycy. Eksperci postulują nawet wprowadzenie możliwości kupowania kodeiny tylko na receptę, jak to się stało w 2018 roku w Australii, a wcześniej w takich krajach, jak USA, Niemcy i Japonia.