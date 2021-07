Bezpieczeństwo szczepionek przeciw covid-19. Pismo naukowe usunęło publikację

Czasopismo Vaccines zdecydowało się na usunięcie publikacji o szkodliwości szczepionek z powodu błędów metodologicznych. Wcześniej na znak protestu zrezygnowało kilku specjalistów.

Profesor Wojciech Szczeklik z UJCM poinformował na Twitterze o usunięciu artykułu o szkodliwości szczepionek z czasopisma Vaccines z powodu poważnych zarzutów co do metodologii badania, na które autorzy nie byli w stanie odpowiedzieć.

Jak dodał profesor, "zanim artykuł został usunięty z rady redakcyjnej zrezygnowało sześciu uznanych wirusologów w ramach protestu".

Kilku renomowanych wirusologów i wakcynologów zrezygnowało z pełnienia funkcji redaktorów czasopisma Vaccines, aby zaprotestować przed publikacją z 24 czerwca recenzowanego artykułu.

Na 3 zgony z powodu covid-19, 2 zgony z powodu szczepień?

Ich zdaniem, w publikacji nadużywa się danych, aby móc stwierdzić, że "w przypadku trzech zgonów, którym zapobiegły szczepienia przeciw COVID-19, musimy zaakceptować dwa będące wynikiem szczepienia".

"Dane zostały niewłaściwie wykorzystane, ponieważ zakładają błędne założenie, że wszystkie zgony u osób, które wcześniej były zaszczepione są spowodowane szczepieniem" – napisała immunolog Katie Ewer z Jenner Institute Uniwersytetu Oksfordzkiego, która jest wśród osób opuszczających wydawnictwo.

Dodała, że teraz te dane są wykorzystywane przez antyszczepionkowców jako dowód, że szczepionki przeciw COVID-19 nie są bezpieczne. - To jest rażąco nieodpowiedzialne, szczególnie w przypadku czasopisma specjalizującego się w szczepionkach.

Nieprawidłowa interpretacja, błędne wnioski

Jak uzasadnia usunięcie publikacji wydawca Vaccines?

"Artykuł zawierał kilka błędów, które zasadniczo wpływają na interpretację ustaleń" - podkreślono w informacji (Retraction: Walach et al. The Safety of COVID-19Vaccinations—We Should Rethink the Policy.Vaccines2021,9, 693)

Do obliczenia liczby poważnych i śmiertelnych skutków ubocznych na 100 000 szczepień autorzy trefnej publikacji wykorzystali dane z holenderskiego raportu Lareb. Jednak - w ocenie czasopisma - dane te zostały nieprawidłowo zinterpretowane, co doprowadziło do błędnych wniosków.

"Dane zostały przedstawione przez autorów jako związane przyczynowo ze zdarzeniami niepożądanymi. Tymczasem w Holandii pracownicy służby zdrowia i pacjenci są proszeni o zgłaszanie podejrzeń o zdarzenia niepożądane, które mogą mieć związek ze szczepieniem" - napisano.

Nie wykazano związku zgonów ze szczepieniami

"Tak zgłoszone zdarzenie, które wystąpiło po szczepieniu, niekoniecznie jest związane ze szczepieniem. Zgłoszenie zgonu po szczepieniu nie oznacza, że ​​jest to zdarzenie związane ze szczepionką. Istnieje kilka innych nieścisłości w pracy Haralda Walacha i in. jednym z nich jest to, że przypadki śmiertelne zostały poświadczone przez lekarzy specjalistów" - czytamy.

Ponadto autorzy publikacji nazwali zdarzenia „skutkami” i „reakcjami”, gdy nie zostało to ustalone i do czasu ustalenia związku przyczynowego są to „zdarzenia”, które mogą, ale nie muszą być spowodowane ekspozycją na szczepionkę.

Autorzy zostali poproszeni o ustosunkowanie się do twierdzeń, ale nie byli w stanie zrobić tego w sposób zadowalający. Zostali powiadomieni o wycofaniu publikacji i nie wyrazili na to zgody.