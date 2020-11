Każdy środek przeciwbólowy powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami, które znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które muszą brać dodatkowe medykamenty. Zobacz, jak wygląda bezpieczne przyjmowanie Ketonalu z innymi lekami.

Ketonal a inne leki przeciwbólowe

Wyróżnia się kilka rodzajów leków przeciwbólowych. Różnice między nimi są przede wszystkim w budowie oraz mechanizmie i sile działania. Dzieli się je na środki opioidowe oraz nieopioidowe. Do drugiej grupy zaliczane są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i paracetamol.

Ketonal należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Mechanizm jego działania polega na blokowaniu syntezy prostaglandyn, czyli substancji, które są mediatorami stanu zapalnego. Dzięki temu bardzo dobrze radzi sobie z bólem różnego pochodzenia o łagodnym i umiarkowanym nasileniu. Potwierdzają to opinie o Ketonalu dostępne na forach internetowych.

Bardzo ważną kwestią jest łączenie Ketonalu z innymi środkami przeciwbólowymi. Przyjmowanie jednocześnie dwóch leków (zwłaszcza, gdy oba należą do NLPZ) jest zabronione. Tego typu działanie nie zwiększa ich skuteczności, ani nie przyspiesza i nie wydłuża czasu działania. Może natomiast znacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Skutki uboczne leków stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia.

Łączenie Ketonalu z innymi lekami przeciwbólowymi jest dopuszczalne w szczególnych sytuacjach. Mowa przede wszystkim o występowaniu bardzo silnych dolegliwości bólowych. Podjęcie decyzji o takim działaniu oraz wybór drugiego środka należy wyłącznie do lekarza.

Ketonal a inne leki – kiedy nie stosować?

Ketonal bez recepty nie może być również stosowany przez osoby, które przyjmują inne leki. Oba środki mogą wejść w interakcje, które zwiększają ryzyko działań niepożądanych lub wzajemnie wpływają na swoje działanie (np. osłabić je). Zgodnie z ulotką są to:

metotreksat,

leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe,

leki trombolityczne (m.in. kwas acetylosalicylowy),

lit,

leki stosowane w terapii choroby niedokrwiennej serca.

Ostrożność powinny zachować również te osoby, które przyjmują leki moczopędne, przeciwcukrzycowe, przeciwpadaczkowe, zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, kortykosteroidy, antybiotyki z grupy chinolonów oraz środki stosowane w leczeniu dny moczanowej, bólu mięśni, depresji i zakażenia HIV. W razie wątpliwości konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem lub zaczerpnięcie porady farmaceuty.

Możliwe skutki uboczne leków

Ketonal bez recepty, jak każdy inny lek, niesie za sobą pewne ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Możliwe działania niepożądane to:

dolegliwości ze strony układu pokarmowego (ból i pieczenie żołądka, wymioty z krwią, smoliste stolce),

zmiana ilości wydalanego moczu,

obecność krwi w moczu,

obrzęk kostek lub stóp,

wysypka na skórze,

świąd skóry,

napad astmy oskrzelowej.

Jednym ze skutków ubocznych przyjmowania leków jest silna reakcja uczuleniowa. Jej objawy to: obrzęk twarzy, świszczący oddech, świąd, wysypka, szybkie bicie serca, trudności w oddychaniu. Są na nią narażone osoby z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników danego środka przeciwbólowego.

Jak bezpiecznie stosować leki przeciwbólowe?

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia skutków ubocznych leków przeciwbólowych, konieczne jest stosowanie się do zaleceń zawartych w ulotce dołączonej do opakowania. Chodzi przede wszystkim o informacje dotyczące tego, kto nie może przyjmować danego środka oraz jaka jest zalecana dawka. Dawkowanie Ketonalu to 1 kapsułka (50 mg) co 8 godzin przez 5 dni.