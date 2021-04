Brak objawów po szczepieniu oznacza mniejszą odpowiedź immunologiczną?

Nie miałam żadnych skutków ubocznych po mojej drugiej dawce szczepionki. Mój mąż tak. Czy to znaczy, że ma lepszą ochronę niż ja? - pyta czytelniczka. Lekarz odpowiada.

Wall Street Journal zwrócił się do ekspertów o odpowiedzi na najczęściej zgłaszane przez czytelników pytania dotyczące działania i skuteczności szczepień przeciw covid-19.

Czy pojawiające się warianty koronawirusa wpłyną na czas trwania ochrony przed szczepionkami?

Trudno przewidzieć. Jak dotąd wydaje się, że szczepionki zapewniają dobrą ochronę przed większością znanych wariantów. Jednak w miarę jak wirus nadal mutuje, mogą pojawić się bardziej problematyczne warianty, które są w stanie lepiej omijać obronę po szczepionce. Takie warianty mogą już istnieć, ale nie zostały zsekwencjonowane i odkryte - wyjaśnił Deepta Bhattacharya, profesor nadzwyczajny immunobiologii na University of Arizona w Tucson.

- Szczepionki mRNA wywołują poziomy przeciwciał, które są generalnie wyższe niż po przebyciu naturalnej infekcji. Nawet jeśli wariant zapobiega wiązaniu się niektórych przeciwciał z wirusem, szczepionki wytwarzają tak wiele przeciwciał, że nadal powinny zapewniać pewną ochronę - dodaje Scott Hensley, profesor mikrobiologii z University of Pennsylvania.

Co w sytuacji, gdy szczepionka jest mniej skuteczna przy zakażeniu nowym wariantem wirusa?

Wariant może zmniejszyć ochronę po szczepionce, ale nie całkowicie ją wyeliminować. Jeśli ktoś zachoruje na Covid-19 pomimo szczepienia, choroba prawdopodobnie będzie mniej dotkliwa.

Firmy farmaceutyczne już próbują przetestować szczepionki przypominające dla niektórych nowych wariantów. Niektórzy eksperci twierdzą, że wzmacniacze mogą być potrzebne dłużej, szczególnie jeśli wirus bardzo się zmienia.

Nadal nie jest jasne, czy wirus Covid-19 może ostatecznie upodobnić się do innych powszechnych koronawirusów wywołujących tylko łagodne choroby, czy też zachowa zdolność wywoływania ciężkich chorób bez corocznych dawek przypominających.

Nie miałam żadnych skutków ubocznych po drugiej dawce szczepionki. Mój mąż miał. Czy to znaczy, że ma lepszą ochronę niż ja?

Nie. Ogólnie naukowcy twierdzą, że skutki uboczne to dobra rzecz. Są sygnałem, że twój układ odpornościowy działa - zauważa Ann Sheehy, immunolog i wirusolog z College of the Holy Cross w Worcester w stanie Massachusetts.

- Twój układ odpornościowy został zmuszony do stwierdzenia, że ​​zostałeś narażony na coś obcego. Jeśli ktoś czuje się bardzo chory, wytworzył silną odpowiedź immunologiczną - mówi ekspert.

Jednak jak dodaje sytuacja odwrotna nie jest prawdą: - To, że nie czujesz się chory, nie oznacza, że ​​nie wygenerowałeś silnej odpowiedzi immunologicznej.

A co z ochroną po przechorowaniu choroby?

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom zalecają szczepienie Covid-19, nawet jeśli pacjent przebył infekcję. Dowody sugerują, że ochrona poprzez naturalną infekcję może być silna, ale różni się w zależności od osoby.

Badanie Lancet Microbe wykazało, że odpowiedź immunologiczna była zmienna - niektórzy ludzie tracili przeciwciała w ciągu trzech miesięcy, a inni mieli bardzo wysoki poziom po ośmiu miesiącach.

- Myślę, że w rzeczywistości będzie się to różnić w zależności od danej osoby. Kluczem jest uzyskanie dobrej początkowej odpowiedzi immunologicznej - ocenia David Topham, profesor mikrobiologii i immunologii z University of Rochester Medical Center.