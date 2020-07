Bytom: wyzdrowiał pierwszy pacjent, któremu podano osocze ozdrowieńca

W Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu wyleczono pierwszego pacjenta zakażonego Covid-19, któremu podawano osocze innej osoby, która wcześniej pokonała koronawirusa. Mężczyzna opuścił już szpital.

59-letni mężczyzna wraz z żoną, która również była zakażona koronawirusem, trafili do bytomskiego szpitala na początku czerwca. Ze względu na wysoką gorączkę lekarze już drugiego dnia zdecydowali o podaniu osocza innego ozdrowieńca - pisze portal rmf24.pl.

"Dzień po podaniu osocza poczułem się o wiele lepiej - gorączka spadła, a dwa dni później wszystko zaczęło wracać do normy" - opisywał pacjent w komunikacie przysłanym przez przedstawicieli bytomskiego szpitala. Jego żona także doszła do zdrowia, choć bez stosowania osocza.

Bytomska placówka od kilku tygodni stosuje metodę leczenia osoczem ozdrowieńców. Zgodę na wdrożenie tej terapii wydała komisja bioetyczna przy Śląskiej Radzie Lekarskiej.

Jak zaznacza dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii szpitala, jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągać wnioski dotyczące skuteczności leczenia osoczem zakażonych pacjentów.

- Niemniej w światowych statystykach już widać efekty tego leczenia. Tutaj jednak kluczem jest nie to, czy ta metoda działa, czy nie, tylko jak ją skutecznie zastosować. Jeżeli terapię włączymy we wczesnych etapach choroby, kiedy dopiero objawy się rozwijają, to wydaje się być dużo skuteczniejsza - wskazuje dr Jaroszewicz.

Więcej: rmf24.pl