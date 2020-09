Celon Pharma chce rozpocząć badanie kliniczne inhibitora

Celon Pharma złożył do URPL wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy inhibitora JAK/ROCK w leczeniu chorób autoimmunologicznych takich jak RZS, łuszczyca, toczeń - poinformowała spółka.

"CPL 409116 - to dualny inhibitor kinaz JAK/ROCK, który jest rozwijany we wskazaniach autoimmunologicznych, tj. RZS, łuszczyca, toczeń i inne. Związek jest pierwszym w klasie dualnym inhibitorem wprowadzonym do rozwoju klinicznego, który dzięki inhibicji ROCK oferuje zarówno dodatkowe korzyści związane z kardioprotekcją, a także augmentacją efektu przeciwinflamacyjnego" - podała spółka w komunikacie opublikowanym na portalu money.pl.

Celem badania jest określenie bezpieczeństwa, farmakokinetyki oraz podstawowych paramentów farmakodynamicznych u zdrowych ochotników, w podaniu jednokrotnym i wielokrotnym, a także określenie wpływu pokarmu na farmakokinetykę leku, wskazano również.

Badanie będzie trwało około 9 miesięcy i zostanie przeprowadzone na grupie około 70 ochotników.

