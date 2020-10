Centra Zdrowia Psychicznego: specjaliści ponownie apelują o przedłużenie pilotażu

Niedługo kończy się pilotaż Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w ramach którego tworzone są Centra Zdrowia Psychicznego. Specjaliści ponownie apelują do ministra zdrowia o przedłużenie pilotażu do 2022 roku.

W zderzeniu z sytuacją związaną z COVID-19, rośnie liczba ludzi szukających pomocy psychiatrycznej i terapeutycznej. Potrzebują jej osoby, które tracą pracę, tracą bliskich. Zdrowiu psychicznemu nie sprzyja życie w lęku i niepewności jutra. Bardzo ważne jest tworzenie przyjaznego i skutecznego systemu leczenia, wspierania w zdrowieniu.

Taką opiekę proponują Centra Zdrowia Psychicznego, których dotąd jest 31 ze wsparciem dostępnym dla 10 procent mieszkańców Polski. Działają w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, mającego przygotować grunt do wprowadzenia Centrów w całej Polsce.

Jednak niedługo kończy się pilotaż. Dlatego specjaliści apelują do ministra zdrowia o przedłużenie pilotażu do 2022 roku, co pozwoli przygotować grunt dla transformacji leczenia obejmującej cały kraj.

Zapraszają na konferencję prasową pod hasłem: „Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie. Podpisz petycję", która odbędzie się w najbliższy piątek 16 października o godz. 10 w mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Grottgera 25A w Warszawie.

O transformacji leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolacji w szpitalu na rzecz rozwijania opieki środowiskowej i Centrach Zdrowia Psychicznego opowiedzą: Elżbieta Jełowicka, asystentka zdrowienia (osoba po kryzysie i odpowiednim przeszkoleniu pracująca z pacjentami), prof. Jacek Wciórka, przewodniczący Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, dr Marek Balicki, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Iwona Jeziorska, koordynator organizacyjno-kliniczna z mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Petycję można też podpisać pod linkiem: https://www.petycjeonline.com.

W Polsce milion osób doświadcza depresji, milion osób ma za sobą psychozę, 180 tysięcy choruje na schizofrenię. Zgodnie ze statystykami co czwarty mieszkaniec Polski doświadczył, doświadcza lub doświadczy kryzysu psychicznego. Może być to załamanie wynikające z pracy w dużym stresie, po stracie bliskiej osoby, utracie pracy.