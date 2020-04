Choroba Pompego. MZ: terapia w domu po decyzji lekarza

Pacjenci z chorobą Pompego zaapelowali do ministra zdrowia o umożliwienie przyjmowania terapii enzymatycznej lekiem Myozyme w warunkach domowych. - Ocena czy podanie leku wymaga czy nie obecności pacjenta każdorazowo wymaga indywidualnej decyzji lekarza - odpowiada MZ.

Pacjenci przywołują komunikat resortu zdrowia z marca 2020 roku dla podmiotów leczniczych realizujących umowy w ramach leczenia szpitalnymi programami lekowymi oraz chemioterapią, w której dopuszczono możliwość podania leku w domu pacjenta, z uwagi na epidemię koronawirusem.

W komunikacie Minister Zdrowia rekomenduje:

1. Przy preskrypcji leków w ramach programów lekowych niewymagających obecności pacjenta – możliwość wydawania takiej ilości produktu leczniczego, który w opinii lekarza prowadzącego zabezpieczy terapię pacjenta na maksymalnie długi okres bez konieczności niezbędnej wizyty, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy;

2. W przypadku kiedy stan zdrowia pacjenta jest stabilny, a wizyta u świadczeniodawcy odbywa się wyłącznie w celu zabezpieczenia kontynuacji terapii pacjenta na kolejny okres cyklu leczenia – lek powinien być dostarczony przez szpital bezpośrednio do pacjenta w miejscu jego zamieszkania lub do jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadkach gdy nie będzie to możliwe lub znacznie utrudnione może być wydany pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej z apteki szpitalnej.

W odpowiedzi na apel pacjentów, wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski przypomina, że wypracowanie szczegółowych rozwiązań związanych z realizacją zaleceń wskazanych w komunikacie pozostaje w gestii świadczeniodawcy.

- Należy zaznaczyć, iż zgodnie z treścią dokumentu Charakterystyki Produktu Leczniczego Myozyme, ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich reakcji związanych z infuzją podczas podawania produktu leczniczego Myozyme należy zapewnić dostępność odpowiednich leczniczych środków zapobiegawczych, włącznie ze sprzętem do resuscytacji krążeniowooddechowej - dodaje.

Dlatego każdorazowo do indywidualnej decyzji lekarza prowadzącego należy ocena czy podanie leku wymaga czy nie obecności pacjenta i czy jest możliwe w innym trybie niż aktualnie prowadzone, biorąc pod uwagę zarówno zachowanie skuteczności prowadzonej terapii jak i bezpieczeństwo pacjenta - odpowiada wiceminister.