Covid-19. Lek wpływa na odbudowę komórek odpornościowych

U osób otrzymujących kladrybinę w tabletkach występuje szczególny wzorzec odbudowy populacji komórek immunologicznych, co może wpływać na ich zdolność do zwalczania zakażeń i wytwarzania przeciwciał ochronnych po szczepieniu.

Firma Merck ogłosiła nowe dane potwierdzające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kladrybiny w tabletkach podczas pandemii COVID-19.

Wyniki pochodzą z nowej analizy danych podbadania MAGNIFY-MS, w którym wykazano występowanie specjalnego wzorca odbudowy populacji (repopulacji) komórek immunologicznych u pacjentów z rzutową postacią stwardnienia rozsianego (RMS, relapsing multiple sclerosis) otrzymujących kladrybinę w tabletkach.

Dzięki temu, organizm chorych na RMS zachowuje zdolność do walki z zakażeniami i do wytwarzania przeciwciał ochronnych po szczepieniu. Dane przedstawiono podczas dorocznego zjazdu Amerykańskiej Akademii Neurologii (AAN, American Academy of Neurology), odbywającego się wirtualnie w dniach

17-22 kwietnia 2021 roku.

Odbudowa komórek wytwarzających odporność

Zmniejszenie liczby limfocytów B pamięci w badaniu MAGNIFY-MS obserwowano już po miesiącu od rozpoczęcia terapii kladrybiną w tabletkach, a najniższe poziomy tych komórek utrzymywały się do 12 miesięcy od podania preparatu.

Z kolei populacja naiwnych limfocytów B, które są zazwyczaj potrzebne do wytworzenia przeciwciał po szczepieniu, zaczęła się odbudowywać bezpośrednio po podaniu leku.

We wcześniej przedstawionych danych pochodzących z badania MAGNIFY-MS pokazano, że pacjenci otrzymujący kladrybinę w tabletkach zachowują zdolność do odpowiadania na szczepionkę przeciw grypie i wirusowi ospy wietrznej bez względu na liczbę limfocytów.

Kladrybina plus szczepionka mRNA

Ponadto w niezależnym badaniu przeprowadzonym przez prof. Anata Achirona, FAAN i współpracowników z Centrum Stwardnienia Rozsianego w Centrum Medycznym Sheba oraz Sackler School of Medicine w Tel Awiwie w Izraelu, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie Therapeutic Advances in Neurological Disorders, wykazano, że pacjenci przyjmujący kladrybinę w tabletkach wytwarzali przeciwciała ochronne po otrzymaniu szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (Pfizer/BioNTech) 4,4 miesiąca po podaniu ostatniej dawki leku.

Analiza obserwacyjna wykazała, że u wszystkich 23 pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM, którzy otrzymali kladrybinę w tabletkach i szczepionkę mRNA (Pfizer/BioNTech), wytworzone zostały przeciwciała anty-SARS-COV-2 klasy IgG [miano powyżej 1,1 uznaje się za dodatnie; mediana=7,0].

Wynik był zbliżony do uzyskanego w grupie osób z SM nieprzyjmujących leczenia immunomodulującego i grupie kontrolnej złożonej ze zdrowych osób.

Odpowiedź humoralna na szczepionkę COVID-19 była niezależna od liczby limfocytów. Według innej niedawnej publikacji w czasopiśmie Multiple Sclerosis Journal, u chorych na SM, po przyjęciu pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19 Pfizer/BioNTech nie odnotowano nieoczekiwanych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa.