COVID-19: niemieccy naukowcy studzą emocje związane z deksametazonem

Niemieccy eksperci ostrzegają, by nie popadać w euforię w związku z pierwszymi obiecującymi wynikami stosowania deksametazonu u osób z ciężkimi objawami COVID-19.

Po doniesieniach brytyjskich naukowców, że deksametazon może pomagać w leczeniu ciężkiego stadium choroby COVID-19, naukowcy z Niemiec stawiają wiele pytań dotyczących stosowania tego preparatu. Ich zdaniem, na ostateczną ocenę skuteczności tego preparatu trzeba jeszcze poczekać - informuje niemiecka agencja prasowa dpa.

- Ocena taka będzie możliwa dopiero po szczegółowym zapoznaniu się z oryginalną dokumentacją kliniczną - uważa Maria Vehreschild, która kieruje ośrodkiem infekcjologicznym kliniki uniwersyteckiej we Frankfurcie nad Menem.

Jak podaje portal TVN24, specjaliści ostrzegają też, by nie stosować substancji, jako środka zapobiegawczego możliwości zakażenia koronawirusem.

Wstępne wyniki badań klinicznych wskazują, że podawanie deksametazonu pacjentom podłączonym do respiratorów może obniżyć wskaźnik ich zgonów o jedną trzecią - głosi komunikat brytyjskiego uniwersytetu w Oksfordzie. Odpowiednich danych nie opublikowano jednak jeszcze w żadnym czasopiśmie fachowym, co pozwoliłoby na ich przeanalizowanie przez innych ekspertów.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał podczas środowej (17 czerwca) konferencji prasowej, że "lek deksametazon jest stosowany w Polsce od dłuższego czasu". - Ten lek nie jest niczym nowym dla Polski. On jest produkowany w co najmniej trzech polskich firmach, dostępny na rynku, tani - zaznaczył Andrusiewicz.

Podkreślił, że "to jest lek leczenia objawowego, to nie jest lek antywirusowy". - My ten lek stosujemy w leczeniu objawowym COVID-19 od początku epidemii. Wskazania między innymi Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, wskazania Agencji Oceny Technologii Medycznych, od początku były jasne: ten lek można używać, oczywiście za zaleceniem lekarza, przy leczeniu objawowym COVID-19 - dodał rzecznik.

Więcej: tvn24.pl