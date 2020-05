COVID-19: Polscy naukowcy opracowali nowy lek. Ubiegają się o patent

Naukowcy z Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie i Polskiej Akademii Nauk opracowali dwuskładnikowy lek, który może zapobiegać rozwijaniu się wirusa COVID-19 oraz wzmocnić odpowiedź immunologiczną. Preparat został zgłoszony do Urzędu Patentowego.

Jak informują badacze z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie, wraz z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi opracowali nową formulację farmaceutyczną może znaleźć zastosowanie nie tylko w leczeniu choroby COVID-19 spowodowanej zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, a także zapobieganiu jej rozwinięcia się oraz we wzmocnieniu odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciw SARS-CoV-2.

Wynalazek został zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP.

Głównym składnikiem opracowanego leku jest substancja czynna stosowana dotychczas w leczeniu nadciśnienia tętniczego, oddziaływująca na białko ACE2 (enzym konwertujący angiotensynę typu II), które jest także receptorem dla koronawirusa SARS-CoV-2, przy pomocy którego wirus wnika do wnętrza komórki.

Jak czytamy na stronie Uniwersytetu w Częstochowie, dzięki blokowaniu tego receptora, substancja czynna może zapobiegać rozwojowi zespołu ostrej niewydolności oddechowej, która jest główną przyczyną zgonów pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, a oprócz tego zwiększa produkcję ochronnego peptydu angiotensyny-(1-7).

Obecnie w przeciągu niecałych 2 miesięcy na całym świecie zarejestrowano już 38 czynnych badań klinicznych dotyczących wpływu tej substancji czynnej oraz innych leków z tej grupy na przebieg infekcji SARS-CoV-2. Dodatkowy, korzystny efekt opracowanej formulacji jest zapewniony przez drugi składnik (nutraceutyk), który jest kluczowym związkiem pozwalającym na wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej, głównie w infekcjach wirusowych, a także zapobiega uszkodzeniom tkanki płucnej wywołanych przez respirator, co jest szczególnie istotne w przypadku leczenia COVID-19. Co ważne, główny składnik opracowanego leku charakteryzuje się słabą rozpuszczalnością, co skutkuje jego niską biodostępnością.

Opracowana metodologia ko-amorfizacji, pozwalająca na otrzymanie dwutorowo działającego leku, doprowadziła do otrzymania stabilnej formy farmaceutycznej, charakteryzującej się do 24-krotnie większą rozpuszczalnością niż wyjściowy komponent i proporcjonalnie większą biodostępnością.

Więcej: ujd.edu.pl