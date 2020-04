COVID-19. Prognoza dla Polski: szczyt zgonów za dwa tygodnie, potem spadek?

Kolejna instytucja szacuje zachorowania i zgony z powodu kronawirusa (fot. healthdata.org)

The Institute for Health Metrics and Evaluation opublikował prognozę, z której wynika, że szczyt zgonów w Polsce nastąpi 24 kwietnia. Tego dnia ma być odnotowana najwyższa liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Potem ma spadać

Według prognozy, liczba zgonów będzie się zmniejszać i 31 maja skala pokazuje 0. Wynika z niej również, iż liczba wszystkich zgonów nie przekroczy 2 tysięcy. Więcej: https://covid19.healthdata.org/poland

