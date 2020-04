COVID-19: terapia polskich naukowców ma szansę okazać się przełomowa

Terapia zaproponowana przez polskich naukowców może okazać się przełom w walce z epidemią COVID-19. Została opracowana dla pacjentów onkologicznych i polega na połączeniu bakteriofaga z nanoprzeciwciałami.

Naukowcy z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie wspólnie z badaczami z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN przystąpili do intensywnego poszukiwania terapii przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Jest to inna ścieżka wynalezienia skutecznego leku niż większość prac prowadzonych nad tym wirusem na świecie - podaje "Rzeczpospolita".

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. Jan Walewski ujawnia, że lek, nad którym toczą się prace może okazać się przełomem w walce z obecną epidemią.

Terapia zaproponowana przez polskich specjalistów została opracowana dla pacjentów onkologicznych, a więc najbardziej narażonych na ciężkie powikłania choroby COVID-19. Są to zazwyczaj osoby o mocno obniżonej odporności. Z tego względu ta grupa pacjentów nie może mieć podanej szczepionki, ponieważ ma ona za zadanie stymulację układu odpornościowego do wytworzenia skutecznie zwalczających tego wirusa przeciwciał.

Terapia naukowców z NIO polega na połączeniu bakteriofaga z nanoprzeciwciałami.

Jak wyjaśnia profesor w naturalnych warunkach bakteriofag jest wirusem atakującym bakterie i nie „widzi" ludzkiego wirusa. Jeżeli zostanie wyposażony w urządzenie, które umożliwi mu rozpoznanie i przyłączenie się do tego konkretnego patogenu. Projekt zakłada też wykorzystanie nanoprzeciwciał, które zostaną umieszczone na główce bakteriofaga- to nanoprzeciwciało rozpozna wirusa SARS-CoV-2 i uniemożliwi mu wniknięcie do ludzkich komórek.

Specjalista przekonuje, że bakteriofagi są wykorzystywane w terapii od dziesięcioleci i są bezpieczne dla człowieka. Nanoprzeciwciała są od niedawna testowane jako potencjalne leki.

