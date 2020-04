COVID-19. USA: szczepionka w plastrze może okazać się skuteczna

Amerykańscy naukowcy opracowali potencjalną szczepionkę na COVID-19. Ma ona formę plastra i zawiera 400 mikroigieł, które po wkłuciu w skórę wprowadzają do organizmu białko wirusowe. Pierwsze testy na myszach wypadły obiecująco.

Naukowcy z dwóch ośrodków badawczych w amerykańskim Pittsburghu (University of Pittsburgh Medical Center oraz University of Pittsburgh School of Medicine Scientists) opracowali kandydatkę na szczepionkę przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o nazwie PittCoVacc - podaje TVN24.

Testy przeprowadzono na myszach. Według badaczy już po dwóch tygodniach od wkłucia zwierzęta zaczęły wytwarzać przeciwciała przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

- Mieliśmy wcześniejsze doświadczenia z wirusem SARS-CoV w 2003 roku i MERS-CoV w 2014. Te dwa wirusy, które są ściśle związane z SARS-CoV-2, uczą nas, że białko S występujące w koronawirusie jest niezbędne, by wywołać odporność przeciwko wirusowi powodującemu chorobę COVID-19. Wiedzieliśmy dokładnie, gdzie zacząć walkę z tym nowym wirusem - powiedział współtwórca szczepionki dr Andrea Gambotto z University of Pittsburgh School of Medicine.

Prof. Krzysztof Simon, ordynator Oddziału Zakaźnego i kierownik Klinik Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu zapytany o nową potencjalną szczepionkę zaznaczył, że między ludźmi a myszami jest dość duża zgodność genetyczna.

Dodał, że gdyby próba szczepienia została przeprowadzona na szympansach i ludziach, to "byłoby zdecydowanie lepiej i bliżej nas". Podkreślił, że "żeby sprawdzić szczepionkę na wąskiej grupie ochotników, potrzeba kilku miesięcy obserwacji".

Jego zdaniem, etapy rejestracyjne, potrzebne do powstania szczepionki, zostaną gwałtownie skrócone. W USA już odbywają się testy na grupach.

- Nie ma co czekać. (...) W związku z czym prawdopodobnie FDA skróci te postępowania i zaczniemy od pracowników służby zdrowia, którzy są skrajnie narażeni na kontakt z tym wirusem - mówił prof. Simon.

