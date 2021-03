Covid-19. WHO stanowczo odradza profilaktyczne stosowanie tego leku

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dokonała przeglądu systematycznego i metaanalizy sieciowej badań poświęconych prewencyjnemu stosowaniu hydroksychlorochiny w zapobieganiu covid-19. Wydała stanowcze rekomendacje.

Hydroksychlorochina nie jest skuteczna w prewencyjnym zapobieganiu zakażeniu koronawirusem

Jednocześnie stosowanie leku jest obarczone działaniami niepożądanymi

Nieskuteczne, niepotwierdzone interwencje mogą powodować braki leków na rynku dla pacjentów, którzy odnoszą z nich korzyści

WHO dokonała przeglądu leków stosowanych w zapobieganiu covid-19 "WHO Living guideline: Drugs to prevent COVID-19". Aktualne wydanie (z 2 marca br.) zawiera nowe informacje i zalecenia dotyczące hydroksychlorochiny.

Organizacja podkreśla, że stanowczo odradza profilaktyczne stosowanie hydroksychlorochiny u osób, które nie są chore na COVID-19. Zalecenie to dotyczy osób z dowolnym wyjściowym ryzykiem rozwoju COVID-19 i dowolnego schematu dawkowania hydroksychlorochiny.

Nie pomaga, a może szkodzić

Zalecenie dotyczące hydroksychlorochiny zostało oparte na wynikach przeglądu systematycznego i metaanalizy sieciowej. Przeanalizowane dane z sześciu badań z udziałem 6059 uczestników, którzy nie mieli COVID-19 i otrzymali hydroksychlorochinę.

Z analizy wynika, że stosowana profilaktycznie hydroksychlorochina ma niewielki lub żaden wpływ na zgon i przyjęcie do szpitala (duża pewność) oraz prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na potwierdzony laboratoryjnie wynik COVID-19 (umiarkowana pewność).

Jednocześnie przyjmowanie leku zwiększa liczbę zdarzeń niepożądanych prowadzących do przerwania leczenia (umiarkowana pewność).

Nagły wzrost zainteresowania

Jak podkreśla WHO, hydroksychlorochina jest stosunkowo niedroga i szeroko dostępna, w tym w państwach o niskich dochodach. Chociaż koszt leku może być niski w przeliczeniu na pacjenta, ogólny koszt przeprowadzenia interwencji profilaktycznej na dużą skalę może być znaczący. Ponadto wyrażono obawy dotyczące wyczerpania zapasów hydroksychlorochiny na nieskuteczne interwencje, podczas gdy lek będzie potrzebny pacjentom, dla których jest wskazany.

Tak było m.in. w Polsce, gdy pojawiły się pierwsze informacje o potencjalnie dużej skuteczności chlorochiny i hydroksychlorochiny w leczeniu covid-19.

Pojawiło się ogromne zainteresowanie produktami, które spowodowało wykupowanie ich z aptek. W efekcie leku zabrakło dla pacjentów, w zarejestrowanych wskazaniach: mi.in. malaria, różne postacie tocznia rumieniowatego, reumatoidalne zapalenie stawów.

W konsekwencji ministerstwo zdrowia wprowadziło reglamentację leków Arechin (Chloroquinum) oraz Plaquenil (Hydroxychloroquinum).

Tu też potrzebna była reglamentacja

Analogicznie resort postąpił z amantadyną. Po publikacjach internetowych we wrześniu 2020 roku dotyczących leczenia covid-19 amantandyną (Viregyt K), jej sprzedaż w październiku wzrosła do ponad 17 tys. opakowań miesięcznie.

W takiej sytuacji, by zabezpieczyć dostępność do leku dla osób przyjmujących lek przewlekle, w zarejestrowanych wskazaniach (choroba Parkinsona i dyskineza późna u osób dorosłych) resort zdrowia podjął decyzję o ograniczeniu w ordynowaniu i sprzedaży amandatyny.