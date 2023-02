Czasami wystarczy PROTECT, a niekiedy potrzebny jest EXPERT! Specjalistyczna pielęgnacja stóp z NIVELAZIONE Skin Therapy

Z połączenia wiedzy, doświadczenia i pasji specjalistów Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm powstały dwie serie specjalistycznych produktów do pielęgnacji stóp i nóg. NIVELAZIONE Skin Therapy PROTECT to linia wyrobów medycznych, które wspomagają profilaktykę i łagodzenie objawów infekcji grzybiczych, natomiast NIVELAZIONE Skin Therapy EXPERT to bogate, silnie skoncentrowane dermokosmetyki, zapewniające stopom ochronę i zadbany wygląd każdego dnia.

Prawidłowa pielęgnacja stóp ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla ich wyglądu, ale przede wszystkim dla ich zdrowia. O ile jednak wiele z nas ma idealnie dobrany do potrzeb cery krem do twarzy czy balsam do ciała, o tyle preparat do stóp jest często wyborem przypadkowym. Tymczasem z mocno przesuszoną i zrogowaciałą skórą, modzelami, odciskami, nagniotkami, pękającymi piętami, czy infekcjami o charakterze grzybicznym lub nadmierną potliwością nie poradzi sobie jakikolwiek kosmetyk. Doskonale wie o tym Instytut Dermokosmetyków Ideepharm, w ofercie którego dostępne są dwie linie specjalistycznych preparatów – PROTECT i EXPERT.

NIVELAZIONE Skin Therapy PROTECT to specjalistyczna linia wyrobów medycznych wspomagających profilaktykę i łagodzenie objawów infekcji grzybiczych, takich jak: szorstkość, suchość i nadmierne rogowacenie skóry oraz uczucie świądu i pieczenia. Preparaty doskonale nawilżają skórę oraz odbudowują jej barierę hydrolipidową, zmniejszając ryzyko powstawania pęknięć i mikrouszkodzeń. Wykorzystują innowacyjną technologię Dermasoft Decalact Liquid opartą na naturalnym kompleksie o działaniu przeciwgrzybiczym i antybakteryjnym. W tej linii dostępny jest m. in. Nawilżający krem do stóp i paznokci. Przeznaczony jest dla osób, których skóra oraz paznokcie wymagają odpowiedniego nawilżenia i przywrócenia funkcji barierowych oraz posiada odpowiednie, lekko kwaśne pH, zapobiegające zasiedlaniu się i rozwojowi grzybów patogennych.

NIVELAZIONE Skin Therapy EXPERT to natomiast stworzona we współpracy z podologami i dermatologiami specjalistyczna linia dermokosmetyków. Zapewniają one kompleksową pielęgnację i ochronę stóp każdego dnia oraz redukują problemy skóry, zapobiegają ich powstawaniu i nawrotom. Preparaty wykorzystują innowacyjną technologię Odour Stop System, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy poprzez zastąpienie ich aktywnych molekuł zapachem pożądanym. Dzięki temu pozostawiają długotrwały efekt świeżości, skutecznie chroniąc przed przykrym zapachem potu. W tej linii dostępny jest m. in.: Hydro-natłuszczający krem-maska do stóp polecany dla bardzo przesuszonej, zgrubiałej i szorstkiej skóry stóp. Formuła z 30% zawartością mocznika nadaje im miękkość i gładkość, redukuje zrogowacenia oraz zmniejsza tendencję do ich powstawania. Krem tworzy warstwę ochronną w celu ograniczenia nadmiernej utraty wody w skórze. Ponadto obecne w składzie olejki wzbogacają jego działanie – macadamia uelastycznia i błyskawicznie odżywia, a canola koi i nawilża.

Natomiast silnie zmiękczająca sól do kąpieli stóp to specjalistyczny preparat, będący połączeniem soli mineralnej, mocznika oraz kwasów AHA i BHA. Polecany jest szczególnie w przypadku problemów z nadmiernym rogowaceniem naskórka, zgrubieniami, bardzo suchą, szorstką i zniszczoną skórą stóp. Skutecznie oczyszcza, jednocześnie zmiękczając zrogowaciały naskórek, modzele czy odciski i ułatwiając ich mechaniczne usuwanie. Sól idealnie nawilża, wygładza i przywraca skórze zdrowy wygląd, a także zmniejsza skłonność do pękania i nadaje skórze przyjemny zapach

Nawilżający krem do stóp i paznokci, NIVELAZIONE Skin Therapy PROTECT: 18 zł/ 50 ml

Silnie zmiękczająca sól do kąpieli stóp, NIVELAZIONE Skin Therapy EXPERT: 21 zł/ 650 g

Hydro-natłuszczający krem-maska do stóp, NIVELAZIONE Skin Therapy EXPERT: 13 zł/50 ml

Kosmetyki dostępne wyłącznie w aptekach oraz na stronie producenta: https://ideepharm.pl