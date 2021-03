Czy johimbina jest skuteczna w zaburzeniach erekcji?

Chociaż kora johimby była tradycyjnie stosowana w leczeniu zaburzeń erekcji, nie ma wystarczających dowodów naukowych, aby sformułować ostateczny wniosek o jej skuteczności. W dodatku może bardzo zaszkodzić.

Johimbina jest głównym alkaloidem uzyskiwanym z kory drzewa z gatunku johimba lekarska (Pausinystalia johimbe) występującego w Afryce Zachodniej.

Główną aktywną substancją chemiczną obecną w korze johimby jest chlorowodorek johimbiny (alkaloid indolowy), który ma działanie pobudzające i afrodyzjakowe.

Efekt u połowy badanych

Chociaż kora była tradycyjnie stosowana w leczeniu zaburzeń erekcji, nie ma wystarczających dowodów naukowych, aby sformułować ostateczny wniosek - wynika z publikacji "Herbal therapy for men with erectile dysfunction" ze stycznia 2016 roku.

Autorzy powołują się na dwa badania. W jednym z nich (Yohimbine in the treatment of orgasmic dysfunction, Asian J Androl 2007; 9 (3): 403-407) preparat podawano 29 mężczyznom (wieku 20-70 lat) z zaburzeniami erekcji o różnym podłożu. Badanie prowadzono w latach 1991-2000.

Johimbina w dawce 20 mg była podawana w klinice w celu monitorowania wzrostu ciśnienia krwi. Tym, u których nie było efektu, zalecono dodatkowe dawki johimbiny do stosowania w bardziej sprzyjających osiągnięciu przyjemności warunkach domowych. Mieli zwiększać dawkę stopniowo o 5 mg, jeśli poprzednia nadal była nieskuteczna, do maksymalnie 45–50 mg.

Ostatecznie stwierdzono, że zastosowanie johimbiny było skuteczne u 55% mężczyzn. Dodatkowe 10% mężczyzn z tej grupy doświadczyło pewnej poprawy.

Efekt tylko anegdotyczny?

Drugie z badań (Refractory Priapism Associated with Ingestion of Yohimbe Extract, Journal of Medical Toxicology, November 2009) opisuje ciężki przypadek priapizmu związanego ze spożyciem ekstraktu z johimby - bolesnego wzwodu, który zakończył się dla pacjenta zabiegiem operacyjnym.

Jego autorzy podają, że inne zgłaszane skutki uboczne dostępnych bez recepty preparatów johimbiny obejmują zaburzenia żołądkowo-jelitowe, niepokój, podwyższone ciśnienie krwi, bóle głowy, pobudzenie, wysypkę, tachykardię i częste oddawanie moczu.

Mechanizm działania johimbiny był badany od wielu lat, ale substancja nie przeszła rygorystycznych badań klinicznych na ludziach. W przeprowadzonych dotychczas badaniach wielkość grup była ogólnie uważana za zbyt małą, by można było na ich podstawie wyciągnąć wnioski co do skuteczności johimbiny.

Nie można wykluczyć, że johimbina podawana doustnie może mieć korzystny wpływ na niektórych pacjentów z zaburzeniami erekcji. Ale jednocześnie niektóre badania sugerują, że efekt nasilenia popędu seksualnego po johimbinie jest tylko anegdotyczny.

Substancja zakazana

Czasem johimbina znajduje się w suplementach diety, chociaż nie powinno jej tam być. Od 2015 roku jest zakaz używania kory johimby lekarskiej oraz preparatów z niej uzyskanych w żywności. Powodem były właśnie działania niepożądane, znacznie przewyższające korzyści, jakie potencjalnie mogą odnosić ją stosujący.

Nadal jednak, jak pokazują kontrole, jest nielegalnie używana w suplementach diety. W czasie kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 2020 roku wykryto w suplementach niedozwolone substancje (sildenafil, johimbina).