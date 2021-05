Czy mleko krowie dla niemowlęcia to dobry pomysł?

W ramach nowej akcji edukacyjnej programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia" ekspert weryfikuje najczęściej powtarzane stwierdzenia na temat żywienia niemowląt i wyjaśnia, czy są one prawdziwe.

Fakty czy mity?

MIT: Mleko krowie to wartościowy napój dla niemowlęcia

Mleko to podstawa żywienia dziecka w pierwszym roku życia – to fakt. Jednak czy każde mleko jest dobrym wyborem dla niemowlęcia? Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią do 6. miesiąca życia dziecka, a potem jego kontynuowanie, przy jednoczesnym rozszerzaniu diety, do dwóch lat, a nawet dłużej, w zależności od preferencji mamy i dziecka.

Jeśli kobieta nie może karmić piersią, powinna podawać dziecku mleko modyfikowane dopasowane do jego potrzeb - najlepiej po konsultacji z lekarzem.

Zalecenia ekspertów wyraźnie mówią, że nie należy podawać mleka krowiego jako głównego napoju przed pierwszymi urodzinami. Mleko krowie znacząco różni się składem od mleka mamy czy mleka modyfikowanego i nie jest odpowiednio dopasowane do rosnących potrzeby malucha, dlatego nie powinno znajdować się w jego diecie jako główny posiłek czy napój - wyjaśnia Karolina Łukaszewicz, dietetyk kliniczny, ekspertka Fundacji Nutricia.

FAKT: Większość kobiet doświadcza trudności z karmieniem piersią

Jedynie 12% karmiących piersią nie doświadczyło żadnych trudności z tym związanych. Zwłaszcza początki mogą stanowić wyzwanie. Karmienie piersią to proces, którego uczą się zarówno matka, jak i dziecko. Kobiety, które chcą karmić piersią, a borykają się z trudnościami, powinny zasięgnąć porad ekspertów – położnych środowiskowych, doradców laktacyjnych lub udać się do poradni. Powinny otrzymywać wsparcie również od członków swojej rodziny.

MIT: Soki owocowe to dobry napój dla niemowląt

Zastępowanie wody sokami owocowymi lub innymi słodkimi napojami nie jest wskazane w diecie niemowlęcia. Soki mogą znacząco zmniejszyć objętość spożywanego mleka mamy lub modyfikowanego, które powinny być w tym czasie podstawą diety. Poza tym podając sok, zwiększa się ryzyko wystąpienia próchnicy u dziecka.

- Zatem zamiast dawać niemowlęciu sok owocowy do picia, lepiej zachęć je do zjedzenia świeżego owocu lub warzywa, a do picia podawać wodę, by budować od najmłodszych lat zdrowe zachowania żywieniowe – tłumaczy Karolina Łukaszewicz.

FAKT: 70% komórek odpornościowych znajduje się w przewodzie pokarmowym

W kształtowaniu odporności w czasie 1000 pierwszych dni życia bardzo ważne jest mleko mamy. Wspiera ono rozwój mikrobioty jelitowej i dostarcza istotnych składników dla budowania naturalnej tarczy ochronnej dziecka. Należą do nich m.in. bakterie z gatunku Bifidobacterium, oligosacharydy, probiotyki oraz witaminy C i D.

Najlepszym sposobem na zadbanie o mikrobiotę jelitową o korzystnym składzie jest odpowiednie żywienie dziecka, więc warto zacząć już od pierwszych chwil jego życia.

Około 70-80% komórek układu odpornościowego znajduje się właśnie w jelitach. Towarzystwa naukowe na świecie są zgodne, że złotym standardem jest karmienie piersią – wyłączne przez pierwszych 6 miesięcy życia i kontynuowane nawet do ok. 2. roku życia malucha lub tak długo, jak chcą tego mama oraz dziecko, przy jednoczesnym rozszerzaniu jego diety.

MIT: Owoce wprowadzamy do menu malucha na samym początku rozszerzania diety

Dzieci trudniej przyzwyczajają się do smaku warzyw niż owoców, eksperci zalecają, by właśnie od warzyw rozpocząć wprowadzanie nowych smaków do diety dziecka. Najlepszym wyborem na początek przygody z rozszerzaniem diety są warzywa zielone (np. brokuły), które mają bardziej gorzki smak.

Eksperci podkreślają, że nie jest istotna kolejność podawania produktów podczas rozszerzania diety, jednak rozpoczęcie kulinarnej przygody od warzyw zielonych, może wpłynąć na akceptację ich smaku w późniejszym czasie, a wielokrotne ich podawanie w trakcie rozszerzania diety sprzyja ich tolerancji.