Czy obecne szczepionki chronią przed wariantem Lambda? Są pierwsze wyniki badań

Wariant lambda zawiera nowe mutacje, które mogą przyczyniać się do zwiększonej transmisji i podatności na ponowne zakażenie lub zmniejszeniem ochrony zapewnianej przez obecne szczepionki.

Wariant lambda ma wyższą zakaźność niż inne warianty

Jest neutralizowany przez surowice rekonwalescencyjne i przeciwciała wywołane szczepionką

Wirus neutralizowano koktajlem terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych

"Wariant lambda (C37): ocena zakaźności oraz odpowiedź przeciwciał neutralizujących (w surowicy ozdrowieńców oraz zaszczepionych szczep. Pfizer i Moderna) i mieszaniny przeciwciał monoklonalnych REGEN-CoV. Oporność wyższa/bez zmniejszania miana - napisał na Twitterze Grzegorz Cessak, szef URPL, o nowym wariancie koronawirusa.

Ryzyko zwiększonej transmisji i ponownego zakażenia

Wariant SARS-CoV-2 lambda (linia C.37) został wskazany przez Światową Organizację Zdrowia jako obecnie coraz częściej występujący szczególnie w Ameryce Południowej (ze wskazaniem na Peru, Argentynę, Ekwador, Chile i Brazylię).

W bioRxiv opublikowano wyniki badania dotyczącego skuteczności dotychczas stosowanych szczepionek i leków przed zakażeniem wariantem Lambda (SARS-CoV-2 Lambda Variant Remains Susceptible to Neutralization by mRNA Vaccine-elicited Antibodies and Convalescent Serum).

"Białko wypustek lambda zawiera nowe mutacje w obrębie domeny wiążącej receptor (L452Q i F490S), co może przyczyniać się do jego zwiększonej transmisji i skutkować podatnością na ponowne zakażenie lub zmniejszeniem ochrony zapewnianej przez obecne szczepionki" - wskazują badacze.

W tym badaniu zbadano zakaźność i podatność wirusów z białkiem wypustek wariantu lambda na neutralizację przez osocze rekonwalescencyjne od osób po przechorowaniu covid-19 i przeciwciała wywołane szczepionką.

Trzy wnioski z badania

Wirus z białkiem S w wariancie lambda miał wyższą zakaźność - to pierwszy wniosek z badania.

Drugi: był neutralizowany przez surowice rekonwalescencyjne i przeciwciała wywołane szczepionką ze stosunkowo niewielkim 2,3-3,3-krotnym spadkiem miana.

Trzeci: wirus neutralizowano koktajlem terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych firmy Regeneron bez utraty miana. Wyniki sugerują, że obecnie stosowane szczepionki zachowają ochronę przed wariantem lambda i że terapia przeciwciałami monoklonalnymi pozostanie skuteczna.

Warto się szczepić

W podsumowaniu badania napisano, że choć mutacje L452Q i F490S białka wypustek wariantu lambda spowodowały częściową oporność na wywołaną szczepionką surowicę i przeciwciała monoklonalne firmy Regeneron, to odkrycia sugerują, że obecne szczepionki zapewnią ochronę przed dotychczas zidentyfikowanymi wariantami.

Jednocześnie wyniki nie wykluczają możliwości pojawienia się nowych wariantów, które będą bardziej odporne na obecne szczepionki.

Odkrycia podkreślają znaczenie powszechnego przyjmowania szczepień, które chronią przed chorobami, ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa i spowalniają pojawianie się nowych wariantów.