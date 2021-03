Czy osoba dopiero co zaszczepiona na covid może być dawcą krwi?

WHO opracowała wytyczne, jak powinni zachować się potencjalni dawcy krwi w momencie, gdy są właśnie po przyjęciu szczepionki przeciw covid-19. Organizacja wskazuje na różnice, w zależności od rodzaju przyjętej szczepionki (mRNA lub np. wektorowa).

Światowa Organizacja Zdrowia zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące bezpiecznego krwiodawstwa (Maintaining a safe and adequate blood supply and collecting convalescent plasma in the context of the COVID-19 pandemic). Z dokumentu opublikowane 17 lutego 2021 roku wynika, że organizacja zaleca wstrzymanie się przed oddanie krwi przez te osoby, które otrzymały dawki szczepionki przeciw SARS-CoV-2.

Zgodnie z obecną ogólnoświatową praktyką, osoby otrzymujące szczepionki SARS-CoV-2 niezawierające żywego wirusa mogą oddawać krew, jeśli czują się dobrze. Generalnie w celu ochrony zdrowia dawców i uniknięcia teoretycznego ryzyka niezamierzonego przeniesienia szczepionek na biorców transfuzji zaleca się przełożenie donacji.

mRNA a szczepionka wektorowa

Wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa obecnie zatwierdzonych szczepionek mRNA nie sugerują żadnego ryzyka dotyczącego oddawania krwi. Szczepionki mRNA z liposomowym nośnikiem materiału genetycznego nie zawierają żywego wirusa i jakiekolwiek ryzyko przeniesienia jest teoretyczne i prawdopodobnie nieistotne.

Mimo to, aby zminimalizować ryzyko do minimum, jeśli nie ma szczególnego zagrożenia brakiem dostępności krwi, zaleca się rozważyć odłożenie pobrania krwi do 7 dni od szczepienia.

Z kolei w przypadku zaszczepienia dawcy szczepionką zawierającą żywe wirusy (np. szczepionek opartych na wektorach wirusowych lub żywych atenuowanych wirusach) należy odroczyć pobranie krwi na cztery tygodnie.

Ponadto osoby, które po otrzymaniu szczepionki przeciw SARS-CoV-2 miały objawy niepożądane lub źle się czuły, powinny poczekać z oddawaniem krwi siedem dni po całkowitym ustąpieniu objawów. Jeśli potencjalny dawca nie wie, jaką szczepionkę otrzymał (mRNA czy zawierającą żywe wirusy), czas oczekiwania to 4 tygodnie.

Oddanie krwi a udział w badaniu klinicznym

WHO uwzględniła w wytycznych również osoby biorące udział w badaniu klinicznym szczepionki zawierającej żywy wirus przeciwko SARS-CoV-2. Takie osoby nie powinny oddawać krwi przez 12 miesięcy po otrzymaniu szczepionki doświadczalnej, chyba że szczepionka zostanie następnie dopuszczona lub licencjonowana przez odpowiedni organ regulacyjny.