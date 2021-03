Czy wykonanie testu na covid z dyskontu ma sens?

Testy z dyskontu? To nie działa tak jak testy ciążowe, które informują kobietę, że zaszła w ciążę. Tutaj nie ma jednoznacznej informacji.

Od 15 marca w sieci sklepów Biedronka dostępne są testy pozwalające wykryć, czy badana osoba wytworzyła przeciwciała IgG i IgM przeciwko koronawirusowi wywołującemu Covid-19.

Testy planują też wprowadzić do sprzedaży kolejne sieci handlowe, m.in. Lidl, Carrefour i Kaufland.

Czy są skuteczne oraz jakiego rodzaju testy mają sens, a jakie nie?

Kiedy jaki test zastosować?

W początkowej fazie rozprzestrzenia się wirusa i ustalenia czy ktoś zachorował czy nie, sens mają tylko testy PCR i testy antygenowe. Takiego testu nie kupimy w sklepie spożywczym, materiał do badania (wymaz z nosogardzieli) powinien wykonać wykwalifikowany pracownik medyczny – podkreśla dr n. med. Tomasz Anyszek z sieci laboratoriów Diagnostyka.

Kolejnym rodzajem testów są badania poziomu przeciwciał, które wykonujemy po przejściu zakażenia lub po szczepieniu. Właśnie takie testy kontrolne do samodzielnego wykonania pojawiły się w sieci spożywczej oraz na platformach handlowych w internecie.

Czy ich kupowanie i samodzielne testowanie ma sens? - Moim zdaniem nie ma. To nie działa tak jak testy ciążowe, które informują kobietę, że zaszła w ciążę. Tutaj nie ma jednoznacznej informacji – zachorowałeś. Testy te informują, że są przeciwciała – stosując analogię ciążową dowiemy się z nich tylko, że dziecko przyszło na świat - dodaje dr Anyszek.

Niska wiarygodność

Testy te na pewno nie nadają się dla pacjentów z objawami infekcji lub po kontakcie z chorym. A dodatkowo cechują się one niską wiarygodnością, czyli mogą dawać zarówno wyniki fałszywie dodatnie, jak i fałszywie ujemne, a nawet kiedy wynik jest poprawny to jest on tylko jakościowy – czyli nie podaje stężenia przeciwciał, a mówi tylko czy przeciwciała są czy też ich nie ma.

- Żaden rozsądny lekarz nie będzie opierał swojej diagnozy na wynikach tych badań – podsumowuje dr Tomasz Anyszek i dodaje:

- Laboratoria medyczne oferują automatyczne ilościowe badanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2, wynik tego badania jest wyrażany w standardowych jednostkach międzynarodowych BAU/ml. Oznacza się stężenie przeciwciał neutralizujących anty-S oraz stężenie przeciwciał w poszczególnych klasach (IgM i IgG). Badania te są technologicznie daleko bardziej zaawansowane od oferowanych w sklepie kasetek, ich wiarygodność jest również nieporównywalnie wyższa. Test z dyskontu nie jest miarodajny i jest w praktyce bezużyteczny dla lekarza, czy też pracodawcy. Nie posłuży pomocą ani w przygotowaniach do podróży, ani do spotkań biznesowych czy rodzinnych.