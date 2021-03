Czy zaszczepiona ciężarna urodzi uodpornione na covid dziecko?

Matka została w ciąży zaszczepiona przeciwko Covid-19. W krwi pępowinowej noworodka wykryto przeciwciała wykryto koronawirusa. To oznaczałoby przeniesienie odporności z matki na dziecko.

Zaszczepienie kobiet w ciąży przeciwko COVID-19 powoduje, że odporność przed zakażeniem koronawirusem przenoszona jest również na płód i dziecko – sugerują badania przeprowadzone w Izraelu.

Szczepienie kobiet w ciąży ma sens

Badanie wykonano w lutym 2021 r., a jego wstępne wyniki publikuje portal medyczny medRxiv. Wykorzystano w nich szczepionkę mRNA Pfizera i BioNTech. Dwudziestu kobietom oczekującym dziecko w trzecim trymestrze ciąży podano dwie dawki tego preparatu. U wszystkich zaszczepionych kobiet stwierdzono występowanie przeciwciał; wykryto je również u ich dzieci, do których przeniknęły poprzez łożysko.

- Nasze badanie przekonuje, że szczepienia kobiet w ciąży zapewnia ochronę przed zakażeniem SARS-CoV-2 zarówno matce, jak i jej dziecku - twierdzą autorzy badania, specjaliści Centrum Medycznego Hadassah w Jerozolimie. Przyznają, że badania należy powtórzyć na większej grupie kobiet w ciąży, konieczne jest też wykonanie szczepienia w różnych okresach rozwoju ciąży.

Jedna z autorek badania dr Dana Wolf powiedziała "Jeruzalem Post", że obserwacje będą kontynuowane również po to, by sprawdzić, jak długo się utrzymują przeciwciała w organizmach dzieci po zaszczepieniu ich matek w czasie ciąży.

Przeniesienie odporności z matki na dziecko

Firmy Pfizer i BioNTech poinformowały, że w lutym rozpoczęto międzynarodowe badania, które mają wykazać bezpieczeństwo i skuteczność szczepień przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży; obejma one 4 tys. oczekujących dziecka kobiet. Badacze chcą też sprawdzić, czy przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 przekazywane są z matki na płód, a potem na dziecko.

Sugerują to wstępne wyniki przeprowadzonych w USA badań, o których informuje Reuters. Wykazały one, że przeciwciała powstające w organizmie zaszczepionych kobiet preparatem mRNA Pfizera i Moderny przenikają przez łożysko do ciała płodu. Matka karmiąca piersią przekazuje je dziecku także po porodzie.

Ponadto inny przykład pokazuje, że u urodzonej pod koniec stycznia na Florydzie dziewczynki, której matka została w ciąży zaszczepiona przeciwko Covid-19 jedną dawką preparatu firmy Moderna wykryto przeciwciała koronawirusa. To oznaczałoby przeniesienie odporności z matki na dziecko.

Potrzebne dalsze badania

Pracująca w opiece zdrowotnej matka dziewczynki została zaszczepiona pierwszą dawką preparatu na trzy tygodnie przed porodem - relacjonuje portal "Business Insider". W krwi pępowinowej noworodka wykryto przeciwciała IgG charakterystyczne dla wirusa SARS-CoV-2, co wskazuje na ich przeniesienie od matki przez łożysko.

Poprzednio pojawiały się już doniesienia i artykuły naukowe o matkach, które przeszły Covid-19 i urodziły później dzieci z przeciwciałami - przypomina portal.

Lekarze podkreślają, że proces przenoszenia odporności z ciężarnej na dziecko musi być jeszcze dokładnie zbadany, gdyż nie wiadomo na razie, na jak długo i skutecznie przeciwciała będą zabezpieczać noworodka. Przyszłe badania mogłyby więc pokazać, czy istnieje optymalny moment, w którym zaszczepienie ciężarnej kobiety zabezpieczyłoby też jej dziecko - zauważa portal