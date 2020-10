Depresja to choroba, która może dotknąć każdego

Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Depresją - 1 października 2020 r. ruszyła 11. edycja kampanii "Twarze depresji. Nie oceniam. akceptuję".

Z najnowszych badań wynika, że ponad połowa pacjentów, którzy chorowali na COVID19, zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. Z powodu pandemii koronawirusa i konsekwencji z nią związanych zarówno zdrowotnych, psychicznych, jak i finansowych – można spodziewać się wzrostu zachorowań na depresję oraz samobójstw.

- Dla wielu osób zakażonych koronawirusem może być traumatyczna już sama wizyta personelu medycznego z „karetki COVID-owej”, który porusza się w specjalnych ubraniach ochronnych, a także leczenie np. podłączenie do respiratora – mówi Anna Morawska-Borowiec, psycholog, pomysłodawczyni kampanii i prezes Fundacji „Twarze depresji”.

Forum Przeciw Depresji jest ogólnopolską kampanią społeczno-edukacyjną, z ponad 14-letnią historią, której ideą jest przełamywanie tabu, towarzyszącego depresji. Prowadzone w ramach niej działania mają jeden cel – uświadomić społeczeństwu, że depresja to choroba wymagająca wsparcia specjalisty oraz leczenia. W ramach kampanii prowadzone są działania edukacyjno-informacyjne. Przez cały rok działa Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, przy którym dyżuruje lekarz psychiatra.

- Obie kampanie „Twarze depresji” i Forum Przeciw Depresji skupiają się na pomocy osobom chorym na depresję i ich najbliższym – mówi Ewa Ciepałowicz z Servier Polska, organizator Forum Przeciw Depresji.

- Dlatego w tym roku połączyliśmy siły, by mówić głośno o tym, że depresja nie jest wymysłem – to choroba, która może dotknąć każdego. Wszyscy wiemy, że depresja stygmatyzuje, więc mało kto przyznaje się do niej otwarcie, choć cierpi na nią co dziesiąty Polak. Mamy dla kogo walczyć, chcemy zmieniać błędne myślenie o tej chorobie, walczyć ze stereotypami i zachęcać do kontaktu ze specjalistą i leczenia.

Patronami honorowymi kampanii są: Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii prof. Piotr Gałecki oraz Lasy Państwowe, a partnerami: Servier i PANCZAKIEWICZ ART.DESIGNE.