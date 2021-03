Dla tych czterech grup pacjentów skierowanie na szczepienie jest z automatu

10 marca ruszyła rejestracja do szczepień p/ covid-19 dla chorych przewlekle. Minister zdrowia wymienia cztery grupy pacjentów.

Skierowania na szczepienia dla grupy pacjentów chorych przewlekle wystawione będą automatycznie

Dotyczą czterech grup pacjentów

Szczepienia mają odbyć się w dniach 15-21 marca

Szczepienia grupy pacjentów chorych przewlekle mają rozpocząć się 15 marca br. i według prognoz pełnomocnika rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Michała Dworczyka, wszystkie szczepienia w tej grupie zostaną wykonane w ciągu jednego tygodnia.

Kto znajduje się w tej grupie?

Zgodnie z informacją resortu zdrowia, wśród osób przewlekle chorych obowiązuje kolejność szczepień. Na początku szczepionkę będą mogli przyjąć:

- pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek;

- pacjenci z chorobą nowotworową, u których po 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią;

- pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne;

- pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Pacjenci wentylowani mechanicznie

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że osób korzystających ze świadczenia pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej jest w Polsce obecnie prawie 9 tysięcy chorych. Skierowania dla pacjentów dla tej grupy zostaną wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia (CeZ).

- Stanowimy obecnie jedną z najbardziej narażonych grup pacjentów na ryzyko zgonu i powikłań w wyniku zachorowania na koronawirusa. Szczepienie przeciw COVID-19 dla osób korzystających z wentylacji mechanicznej jest ogromną szansą na poprawę jakości naszego życia. Zmniejsza ryzyko zgonu, chroni nasze zdrowie oraz pomaga naszym rodzinom i bliskim w towarzyszeniu nam w chorobie – podkreśla pacjent wentylowany mechanicznie i jednocześnie prezes Stowarzyszenia JEDNYM TCHEM! Ryszard Rusnarczyk.

W gronie pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu są osoby po wypadkach komunikacyjnych, ze stwardnieniem rozsianym, zanikiem mięśni, deformacjami klatki piersiowej oraz chorujące na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Skierowania z automatu

Rada Medyczna rekomenduje, by szczepieniami objąć również pacjentów, którym zdiagnozowano choroby onkologiczne, a którym jeszcze nie podjęto leczenia, a także pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do przeszczepów.

Skierowania dla tej grupy wystawione będą automatycznie. Pacjenci dializowani będą mogli się zaszczepić w swojej stacji dializ, osoby hospitalizowane – w szpitalach, w których są leczone. Uprawnieni będą mogli także skorzystać ze szczepień w szpitalach węzłowych lub w wybranym przez siebie punkcie populacyjnym.

Do dyspozycji są też mobilne zespoły szczepiące. Przyjadą one do osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu. O kwalifikacji do szczepień zdecydują lekarze prowadzący oraz medycy tuż przed podaniem samej szczepionki.