Dlaczego w Polsce mamy liczbę zachorowań na poziomie 400 czy 500 dziennie? Ekspert: bo siedzimy w domach

Polska jako jeden z niewielu krajów bardzo wcześnie zamknęła szkoły. Był to jeden z kluczowych momentów w walce z pandemią. Jak wiemy, dzieci chorują w większości przypadków bezobjawowo, dlatego są doskonałymi przenosicielami infekcji - powiedział w niedzielę (5 kwietnia) na antenie TVN24 dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń.

W TVN24 dziennikarka Justyna Pochanke przytoczyła szacunki "ekspertów, którzy pracują ze sztuczną inteligencją i robią matematyczne modele pandemii na danym obszarze". Według ich przewidywań w Polsce pik epidemii koronawirusa nastąpi "raczej w drugiej połowie maja", potem będzie długie wypłaszczenie, a znaczącej poprawy możemy spodziewać się dopiero w wakacje.

Dr-a Grzesiowskiego prezenterka zapytała, jak w świetle tych wyliczeń może wyglądać polski scenariusz np. na najbliższy miesiąc.

Ekspert przypomniał, że tak naprawdę wszystkie modele rozwoju epidemii koronawirusa przebiegają dokładnie w tym samym kształcie, tylko w różnym czasie.

- Wszyscy mamy do przebiegnięcia ten sam maraton. Musi zachorować około 60 procent społeczeństwa globalnego, aby epidemia wyraźnie zwolniła. Zasadnicza różnica jest w tym, czy przebiegniemy ten maraton w dwie godziny, czy w dwa dni - dodał Grzesiowski.

- Jeśli w tej chwili mamy dzienny przyrost nowych przypadków na poziomie 400 czy 500, to ma się to kompletnie nijak do tego, kiedy ten przyrost wynosi kilka tysięcy dziennie - dlatego, że liczba osób trafiających wówczas do szpitali i wymagających intensywnej terapii jest dziesięcio- czy stukrotnie wyższa - wyjaśniał.

Ocenił, że polski scenariusz - dzięki temu, że mamy w tej chwili "wygaszoną większość dziedzin, gdzie ludzie się spotykali", będzie zupełnie inny. Zaznaczył, że "będziemy chorować dłużej, będziemy ten maraton biegli wolniej", ale będzie to przede wszystkim z korzyścią dla pacjentów, którzy trafiają na oddziały intensywnej terapii. - Mam wciąż nadzieję, że wystarczy dla nich respiratorów - mówił.

Zapytany, czy jego zdaniem izolacja polskiego społeczeństwa powinna być zaostrzona, stwierdził, że w tej chwili nie ma żadnych dowodów na to, że zakażenia szerzą się na skutek złej izolacji.

Przyznał jednak, że musimy liczyć ze wzrostem zachorowań. - Myślę, że za dwa tygodnie będziemy mieli 10, możne 15 tysięcy chorych. Ale to nie będzie 150 tysięcy, tak jak wydarzyło się w kilka tygodni we Włoszech, Hiszpanii czy Francji. Naszym głównym problemem w tej chwili są te miejsca, gdzie nie możemy izolować ludzi - mówił dr Grzesiowski. Dodał, że chodzi m.in. o szpitale, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńcze.