Dłuższy odstęp między dawkami daje jednak dłuższą odporność?

Wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami szczepionki Pfizer do 12 tygodni znacznie zwiększyło odpowiedź przeciwciał w porównaniu z osobami, które otrzymały drugą dawkę szczepionki w ciągu trzech tygodni.

- Chociaż zdecydowanie zaleca się podanie drugiej dawki w zalecanym odstępie czasu, to jeśli zostanie ona przypadkowo lub w sposób nieunikniony opóźniona poza zalecany odstęp czasu, jest mało prawdopodobne, aby miało to negatywny wpływ na odpowiedź na drugą dawkę i długoterminową ochronę - poinformował brytyjski Public Health England.

Agencja zaktualizowała swoje wytyczne w zakresie programu szczepień przeciwko covid-19.

Większy odstęp, dłuższa ochrona

Jak poinformowano, dowody wskazują, że opóźnienie podania drugiej dawki do 12 tygodni po podaniu pierwszej poprawia efekt wzmocnienia. Dane z badań klinicznych wskazują, że skuteczność szczepionki firmy AstraZeneca była wyższa, gdy druga dawka została podana w 12 tygodniu lub po12 tygodniach.

Niedawne badanie przeprowadzone wśród osób w wieku powyżej 80 lat wykazało, że wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami szczepionki Pfizer do 12 tygodni znacznie zwiększyło 3,5. krotnie odpowiedź przeciwciał w porównaniu z osobami, które otrzymały drugą dawkę szczepionki w ciągu trzech tygodni.

Public Health England powołuje się w tym zakresie na publikację "Extended interval BNT162b2 vaccination enhances peak antibody generation in older people", z maja 2021 roku.

Potencjalnie wzmacnia i wydłuża odporność na przeciwciała

Zespół doszedł do wniosku, że wydłużenie podawania drugiej szczepionki Pfizer do 12 tygodni potencjalnie wzmacnia i wydłuża odporność na przeciwciała, co uważa się za ważne w neutralizacji wirusa i zapobieganiu infekcjom.

Jeśli odstęp między dawkami jest dłuższy niż zalecany, nie ma potrzeby ponownego rozpoczynania cyklu, a druga dawka powinna być podana tak szybko, jak to możliwe (najlepiej przy użyciu tej samej szczepionki, aby zakończyć cykl szczepienia) - zaleca organizacja.

Zalecenie: podać pełny cykl

Mimo że pierwsza dawka zapewnia dobrą ochronę i prawdopodobnie utrzyma się ona po upływie 12 tygodni, należy zachęcać pacjentów do terminowego przyjęcia drugiej dawki, ponieważ znacznie zwiększy to ich ochronę i zapobiegnie dalszym hospitalizacjom i zgonom.

Terminowe podanie drugiej dawki jest szczególnie ważne, gdy wskaźniki zakażeń w społeczności COVID-19 są wysokie lub wzrastają.