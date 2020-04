Do kilku oddziałów zakaźnych trafi lek, który ma bezpośrednio działać na COVID-19

Oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, jak i kilka innych ośrodków w Polsce otrzyma w najbliższych dniach lek, który ma bezpośrednio działać na wirusa COVID-19.

Jak tłumaczył w TVN24 prof. Krzysztof Simon, ordynator jednego z oddziałów zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych, u większości osób zakażenie koronawirusem przechodzi bezobjawowo lub z lekkimi objawami. Niemniej, jak dodał "są następne etapy rozwoju zapalania płuc, bo to kończy się właśnie zapaleniem płuc i to jest dominujący objaw kliniczny w całym tym nieszczęściu".

Według profesora, "zapalenia wirusowe płuc to nie jest jakaś nadzwyczajna rzecz". - Typy śródmiąższowych zapaleń płuc wikłają nam pacjentów po przeszczepach, pacjentów z AIDS, z ciężką marskością wątroby. Myśmy to wielokrotnie obserwowali. Teraz mamy szczególny, wyjątkowo agresywny patogen i u większego procenta ludzi występują takie ciężkie przebiegi. To nie jest jakiś nadzwyczajny obraz, tylko nie mamy swoistego leku dla takich pacjentów- powiedział.

Poinformował, że jego oddział zakaźny oraz kilka innych ośrodków w Polsce, ma otrzymać w najbliższych dniach lek, "który ma bezpośrednio działać na wirusa". - Są to leki, które są w badaniach klinicznych na całym świecie. U nas będzie stosowane u pacjentów z wyjątkowo zaawansowanym stanem chorobowym. Wydaje się, że troszeczkę za późno, ale nie można narzekać. Jest sponsor, zgoda ministerstwa i ten lek dostaniemy dla kilkunastu pacjentów – podał specjalista.

Prof. Simon mówił także, jakie metody stosowane są obecnie przez lekarzy w walce z koronawirusem.

- Jakby medycyna polegała na tym, że przykładamy palec do automatu i wyskakuje, jak mamy się leczyć, to po co lekarze. To jest cała umiejętność i sztuka. Antybiotyk podajemy dlatego, że spodziewamy się, że może być nadkażenie bakteryjne (...). Podajemy też leki przeciwwirusowe, które sprawdziły się w SARS-ie 1 i MERS-ie, nie mając innych dostępnych - wskazał.

- Weźmy pod uwagę do tego wszystkiego, według danych chińskich i amerykańskich, że co piąty, co czwarty pacjent ma zakażenie innymi wirusami, to warto pomyśleć o lekach przeciwwirusowych, które niekoniecznie muszą działać na SARS, ale na przykład działają na grypę. Takie rzeczy stosujemy, ale to wymaga wiedzy, doświadczenia i umiejętnego podejścia do danego pacjenta - dodał profesor.

