Wśród kryteriów jakościowych, wybierając cel przejęcia, Selvita preferować będzie podmioty uzupełniające portfolio usług w obszarze odkrywania leków oraz usług regulacyjnych (fot. archiwum)

Selvita S.A. pozyskała od inwestorów 90,6 mln zł. W ramach oferty publicznej inwestorzy mogli objąć do 2 384 245 akcji nowej emisji serii C, które stanowią blisko 15 proc. kapitału zakładowego spółki.Na co przeznaczy pieniądze?

Cena emisyjna akcji została ustalona na 38 zł. Spółka zrealizowała w 100 proc. cel emisyjny zaprezentowany w strategii opublikowanej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Kapitał od inwestorów pozwoli spółce zrealizować cele wskazane w strategii przyjętej na lata 2020-23, która zakłada wzrost przychodów do ponad 300 mln zł w 2023 r., przy stabilnej marży EBITDA, co w konsekwencji pozwoli uzyskać znaczący wzrost wartości rynkowej Selvity. Większość środków pochodzących z emisji (ok. 70 mln. zł) zostanie przeznaczona na akwizycje europejskich CRO, a pozostała część na dalszy rozwój organiczny Selvity. W kręgu zainteresowania znajdują się podmioty z komplementarną ofertą usług oraz te, które mogą przyczynić się do zwiększenia jej skali działalności. Wśród kryteriów jakościowych, wybierając cel przejęcia, Selvita preferować będzie podmioty uzupełniające portfolio usług w obszarze odkrywania leków oraz usług regulacyjnych. Do końca 2023 roku spółka zamierza zrealizować trzy akwizycje, a pierwszą z nich planuje przeprowadzić jeszcze w tym roku. Na przejęcia w ciągu trzech lat planuje wydać od 150 do 200 mln zł.

