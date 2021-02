Dwie firmy pracują nad multiwalentną szczepionką p/ COVID-19

Firmy GSK i CureVac ogłosiły nawiązanie współpracy przy wartym 150 mln euro projekcie opracowania szczepionki p/ COVID-19 na bazie mRNA, która będzie miała charakter multiwalentny, działając na kilka różnych, nowo pojawiających się wariantów wirusa.

Program prac rozwojowych rozpocznie się natychmiast – przyjęto za cel wprowadzenie szczepionki do użycia w 2022 r., o ile zostanie dopuszczona do obrotu przez właściwe organy.

Pojawianie się coraz to nowszych wariantów wirusa, które mogą powodować zmniejszenie skuteczności szczepionek pierwszej generacji przeciw COVID-19, wymaga przyspieszenia działań nad opracowywaniem szczepionek przeciw nowym wariantom, aby nie dopuścić do dalszego rozwoju pandemii.

Te szczepionki nowej generacji przeciw COVID-19 mogą zostać wykorzystane do ochrony osób, które nie zostały wcześniej zaszczepione, lub do szczepień przypominających, gdyby się okazało, że poszczepienna odporność na COVID-19 zmniejsza się z czasem.

Ponadto w ramach nawiązanej współpracy zostanie przeprowadzona ocena prac rozwojowych nad nowymi szczepionkami na bazie mRNA chroniących przed wieloma różnymi wirusami powodującymi choroby dróg oddechowych, w tym COVID-19.

Wspólnie prowadzone prace będą się opierać na potencjalnej szczepionce pierwszej generacji przeciw COVID-19 firmy CureVac – CVnCoV – która aktualnie jest poddawana badaniu klinicznemu fazy 2b/3. Istotne znaczenie będą miały: zdolność firmy CureVac do optymalizacji mRNA – tak aby uzyskać silną odpowiedź immunologiczną po szczepieniu, możliwości technologiczne wytwarzania szczepionki oraz stabilność uzyskanego produktu w standardowych warunkach zimnego łańcucha transportu i przechowywania szczepionek w temperaturze 2–8°C.

W ramach nowo nawiązanej współpracy firma GSK wesprze również produkcję potencjalnej szczepionki przeciw COVID-19 pierwszej generacji firmy CureVac, CVnCoV, która aktualnie jest poddawana badaniom klinicznym fazy 2b/3. Z wykorzystaniem prężnie działającej sieci zakładów produkcyjnych w Belgii firma GSK pragnie wesprzeć produkcję do 100 milionów dawek szczepionki w 2021 r.

Zgodnie z warunkami nowej umowy współpracy firma GSK będzie posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki następnej generacji we wszystkich krajach oprócz Szwajcarii i będzie miała wyłączne prawa do opracowania, wytwarzania i komercjalizacji szczepionki przeciw COVID-19 następnej generacji we wszystkich krajach oprócz Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Firma GSK wpłaci zaliczkę w wysokości 75 mln euro, a następnie będzie przekazywać kolejne kwoty 75 mln euro po osiągnięciu określonych celów wyznaczonych w umowie.