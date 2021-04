Eksperci: by produkować wektorowe szczepionki covidowe, nie przeprowadzono żadnej aborcji

AstraZeneca i Johnson&Johnson wykorzystują do produkcji swoich szczepionek wektorowych przeciw COVID-19 zmodyfikowane genetycznie linie komórkowe. Wyizolowano je wiele lat temu.

Do produkcji adenowirusa w szczepionce AstryZeneki wykorzystywane są komórki HEK293 wyizolowano pierwotnie w 1973 r. z materiału aborcyjnego ludzkich komórek embrionalnych nerki. Od tego czasu są pasażowane w warunkach laboratoryjnych i wykorzystywane w ogromie badań biomedycznych. Z kolei do produkcji adenowirusa w szczepionce J&J wykorzystywane są komórki PER.C6 wyprowadzono z tkanki siatkówki zarodka ludzkiego uzyskanej w wyniku zabiegu indukowanego poronienia przeprowadzonego w 1985 r – wyjaśniają eksperci zrzeszeni w ramach inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii.

Naukowcy podkreślają, że celem przeprowadzonych aborcji nie było pozyskanie linii komórkowych. Zrobiono to przy okazji, w celach badawczych. Uzyskane komórki udało się hodować, więc je zachowano.

Embrionalne linie komórkowe wyizolowano lata temu

Zapewniają, że komórki te pozyskane nie były po to, by produkować szczepionki. To znacznie późniejsze zastosowanie. - W przypadku HEK293 pojawiło się ono dopiero w 1985 r., gdy zaadaptowano hodowle tych komórek w płynnym medium (wcześniej prowadzono hodowle płytkową) – tłumaczą.

Przedstawiciele świata nauko wyraźnie podkreślają, że obie te linie pozyskano dawno temu i od tego czasu niezliczoną liczbę razy przepasażowano w warunkach laboratoryjnych.

- Linie te, a zwłaszcza w HEK293, wykorzystuje się w szeroki sposób w rozmaitych badaniach biomedycznych. Czy zatem ogrom osiągnięć, który się dokonał z wykorzystaniem tych linii należy uznać za nieetyczne? – pytają eksperci

Zapewniają też, że aby wyprodukować szczepionki przeciw COVID-19 w oparciu o technologię wektorową nie trzeba było przeprowadzać żadnej aborcji, nie ucierpiała żadna istota ludzka. Wykorzystywanie linii takich jak HEK293 czy PER.C6 w produkcji szczepionek przeciw C19 nie promuje też aborcji.