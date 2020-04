Eksperci o bezpieczeństwie stosowania chlorochiny

Istotne jest, aby nie przekładać wprost profilu działań niepożądanych stosowanej przewlekle chlorochiny, w stosunku do 7-10 dniowych kursów leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem - uważają eksperci: Jarosław Woroń i Filip M. Szymański.

Dr hab. n. med. Jarosław Woroń, kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM Kraków i Uniwersyteckiego Ośrodka Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków oraz dr hab. n. med. Filip M. Szymański, przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, odnieśli się do informacji o szkodliwości stosowania chlorochiny i hydroksychlorochiny u pacjentów z COVID-19.



"13 marca 2020 Prezes Urzędu Rejestracji wpisał do Charakterystyki Produktu Leczniczego leku chlorochina nowe wskazanie: „leczenie wspomagające zakażeń koronawirusami typu beta, w tym SARS-CoV-2.

1 kwietnia 2020 ukazała się informacja Prezesa Urzędu w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji Leków dotyczącej stosowania chlorochiny i hydroksychlorochiny wyłącznie w badaniach klinicznych i programach pilnej pomocy leczenia COVID-19.

Europejska Agencja Leków (EMA) podkreśla, że bardzo ważne jest, aby pacjenci i pracownicy ochrony zdrowia stosowali chlorochinę i hydroksychlorochinę tylko zgodnie z zatwierdzonymi wskazaniami, w ramach badań klinicznych lub krajowych programów pilnej pomocy leczenia COVID-19 i tak też stało się w Polsce.

Nie ma leków bez działań niepożądanych, ale...

Zarówno chlorochina, jak i hydroksychlorochina mogą powodować poważne działania niepożądane, szczególnie w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami. Nie wolno ich stosować bez recepty i bez nadzoru lekarza. Niestety w licznych publikacjach podkreśla się ryzyko i to w opinii autorów publikacji znaczne związane z profilem działań niepożądanych chlorochiny.

Warto przypomnieć, że zarejestrowanie leku w określonym wskazaniu nie oznacza, że jest on całkowicie bezpieczny, a oznacza, że stosunek korzyści do ryzyka (działania niepożądane) jest pozytywny. Oznacza to w praktyce, że nie ma takiego leku, który nie powodowałby działań niepożądanych, powoduje je nawet placebo.