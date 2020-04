Eksperci podpowiadają: jak zrobić maseczkę, by lepiej chroniła?

Maseczki wykonane z samego materiału typu bawełna czy fizelina będą mało skuteczne w walce z koronawirusem. Eksperci podpowiadają, jak zmniejszyć ryzyko przepuszczenia cząsteczek koronawirusa.

Dr Paweł Grzesiowski sugeruje wykonanie filtra do maski z fizelinowych ściereczek do sprzątania. Do środka poleca wsadzić kawałek filtra do odkurzacza. Filtr składający się z trzech warstw: fizeliny, worka do odkurzacza i kolejnej warstwy fizeliny nie przepuszcza cząsteczek większych niż jeden mikron - opisuje wp.pl.

Prof. Yang Wang z Uniwersytetu Missouri z kolei sugeruje włożenie filtra do kawy. Jego zdaniem, wielorazowe maski z papierowym filtrem do kawy w środku zatrzymują nawet 40 proc. zanieczyszczeń.

