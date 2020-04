Ekspert: maseczka bawełniana daje 1 proc. ochrony. Ale i tak warto

Jest nacisk ze strony społeczeństwa, żeby nosić te maski. Np. pacjenci oczekują wszyscy pracownicy przychodni będą w maskach i nie chcą korzystać z porad, jeśli tak nie jest - mówi w rozmowie z serwisem gazeta.pl dr Paweł Grzesiowski.

W porannej rozmowie na gazeta.pl dr Grzesiowski był pytany m.in. zapowiedziane 9 kwietnia obostrzenie dotyczące obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych. Ma ono wejść zaraz po świętach wielkanocnych, od 16 kwietnia.

- Minister zdrowia mówił, że to nie chodzi o ochronę zdrowych, tylko o to, żeby chory mniej emitował wirusa, jeśli nawet nie wie, że jest chory. Tego rodzaju zalecenie można uznać za racjonalne, natomiast jeśli byłoby to decydującym krokiem w walce z pandemią, powinno być wprowadzone już dzisiaj, a jeśli jest odroczone, to jest to bardziej wiadomość do społeczeństwa: zakładajcie maski, jeśli chcecie już dziś, a za tydzień wprowadzimy to jako obowiązek - wskazywał dr Grzesiowski.

Dodał, że z drugiej strony jest nacisk ze strony społeczeństwa, żeby nosić te maski. Np. pacjenci oczekują wszyscy pracownicy przychodni będą w maskach i nie chcą korzystać z porad, jeśli tak nie jest.

- Ludzie są spanikowani, zdenerwowani, niepewni i być może ta decyzja jest po to, żeby ludzi uspokoić: chcecie, to noście maski, a my to wprowadzimy za pewien czas jako obowiązek - zaznaczył specjalista.

Zapytany o ochronę, jaką zapewnia sugerowana przez ministra zdrowia chustka czy szalik, dr Grzesiowski wskazał, że różnica między maskami profesjonalnymi a kawałkiem bawełny jest ogromna. Tłumaczył, że maska jest najczęściej trzywarstwowym wyrobem, który ma za zadanie pochłaniać wilgoć, filtrować i chronić przed aerozolem zewnętrznym. Do każdej z tej warstw używane są określone materiały.

- Maski chirurgiczne mają ogromne znaczenie w ochronie, ale głównie wydechowej - czyli dmuchając w tę maskę wydmuchuje mniej zanieczyszczeń do otoczenia. Natomiast nie są to maski filtrujące w rozumieniu, że oddychamy czystszym powietrzem. O maskach filtrujących mówimy, gdy są one z określonym symbolem FP1, FP2 czy FP3 - wyjaśniał.

Wskazał, że bawełniany szalik daje 1 proc. ochrony, jaką zapewnia profesjonalna maska.

- Zero jest zawsze mniej niż jeden, ale jeśli chcemy chronić siebie i innych powinniśmy korzystać ze sprzętu, który jest przetestowany i sprawdzony. Jeśli przyjęlibyśmy, że maski FP1-FP3 mają 100 proc., to maska chirurgiczna ma 25 proc. ochrony, a maska z bawełny daje 1 proc. ochrony - podsumował ekspert.

