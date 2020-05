Ekspert: pacjent z objawową astmą bez maseczki, bo utrudnia oddychanie? W ogóle nie powinien wychodzić z domu

Pacjenci z objawową astmą nie powinni zakładać maski, ale i nie powinny również wychodzić z domu, tylko zająć się terapią zaostrzenia choroby. W astmie nie ma ciągłych objawów. Jeśli chory ma duszność i założenie maski mogłoby być dla niego uciążliwe, to powinien zostać w domu, wziąć leki i usunąć tę duszność - uważa dr Piotr Dąbrowiecki.

Specjalista alergologii i chorób wewnętrznych z Wojskowego Instytutu Medycznego, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, wskazuje, że rozporządzenie nakładające obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych nie zwalnia z niego automatycznie grupy pacjentów z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych.

- Wszystkie osoby, które przemieszczają się poza domem, w przestrzeni publicznej powinny mieć zakryte nos i usta. Są natomiast grupy pacjentów, dla których może to stanowić utrudnienie, co nie znaczy, że nie powinni tego robić - mówi Rynkowi Zdrowia dr Dąbrowiecki.



Są to np. pacjenci z objawową astmą, czyli takie, które mają astmę, ale oprócz tego mają nasiloną duszność, trudno im się oddycha.

- Takie osoby nie powinny zakładać maski, ale i nie powinny również wychodzić z domu, tylko zająć się terapią zaostrzenia choroby. W astmie nie ma ciągłych objawów. Jeśli chory ma duszność i założenie maski mogłoby być dla niego uciążliwe, to powinien zostać w domu, wziąć leki i usunąć tę duszność. Dopiero kiedy objawy choroby mijają i ma potrzebę wyjścia z domu np. do lekarza, apteki – powinien założyć maskę i może wyjść - tłumaczy alergolog.

Druga grupa pacjentów, która ma duszność to osoby z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Pacjenci ci w spoczynku najczęściej nie odczuwają duszności.

- Jeśli chory odczuwa duszność w spoczynku - na pewno nie powinien wychodzić, bo po kilkunastu krokach duszność się jeszcze nasili. Większość chorych z POChP ma jednak problem z dusznością podczas chodzenia. Dla tej grupy pacjentów maska może stanowić problem. Szczególnie z ciężkim POChP, gdzie pojemność płuc jest zdecydowanie zmniejszona. Jeśli taki pacjent pilnie potrzebuje się przemieścić, nie musi tej maski używać, ale może używać jakiekolwiek zakrycia nosa i ust. Nawet jedna warstwa spowoduje, że aerozol osiądzie na niej i zmniejszy zasięg zakażania, jeśli jest to osoba chora - zaznacza dr Dąbrowiecki.