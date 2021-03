Ekspert: wiemy, że amantadyna może hamować uwalnianie wirusów

Amantadyna jest lekiem, który faktycznie może mieć pozytywny wpływ w covid-19. Czekamy na wiarygodne wyniki badania - mówi dr Magdalena Boczarska-Jedynak.

W Lublinie (Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego) właśnie ruszyły badania kliniczne nad przydatnością amantadyny w leczeniu COVID-19 - przypomniała dr Magdalena Boczarska-Jedynak z Instytutu Zdrowia w Oświęcimiu podczas warsztatu "Choroba Parkinsona a COVID-19" (29 marca br.).

Badanie: rola ochronna amantadyny w covid-19

Ekspert mówiła o roli wirusów w rozwoju i przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. Jednym z tematów był zastosowanie amantadyny we wczesnych stadiach choroby Parkinsona.

O amantadynie zaczęło być głośno w związku z brakiem leku w aptekach. Kiedy pojawiła się informacja, że może zadziałać w przypadku zakażenia koronawirusem, to zaczął być wykupowany z aptek. Zabrakło go dla chorych na Parkinsona.

- Amantadyna jest lekiem, który faktycznie może mieć pozytywny wpływ w covid-19. Profesor Rejdak zasygnalizował, że amantadyna może pełnić rolę ochronną w covid-19 i stwardnieniu rozsianym. Aktualnie prowadzi badania. Czekamy na wiarygodne wyniki - mówiła dr Magdalena Boczarska-Jedynak.

Leczenie fatigue syndrom

Jeśli chodzi o mechanizm działania amantadyny w chorobie Parkinsona to lek jest agonistą receptora NMDA i zwiększa uwalnianie dopaminy, a przez to zmniejsza wychwyt zwrotny, czyli zwiększa jej ilość z synapsie. Ma też łagodne działanie antycholinergiczne i agonistyczne na receptor D2.

Jest stosowane w leczeniu tzw. "fatigue syndrom", czyli zmęczenia, które pojawia się w chorobie Parkinsona, covid-19, stwardnieniu rozsianym i wielu innych schorzeniach.

Dobrze też działa u pacjentów, którzy mają zaburzenia świadomości.

Amantadyna hamuje uwalnianie wirusów

- Ale wiemy też, że amantadyna może hamować uwalnianie wirusów z zakażonych komórek. Może też hamować wnikanie wirusów do innych komórek, czyli przedostawanie się wirusa z komórki do komórki. Uważa się, że może być środkiem zmniejszającym replikację i zakaźność wirusa, zmniejszającym objawy covid-19. To - mam nadzieję - okaże się z badań prowadzonych przez prof. Rejdaka - dodała ekspert.