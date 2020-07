Ekspert: zwiększamy pulę krążącego wirusa. Realizujemy szwedzki scenariusz?

Trend wzrostowy zachorowań i współczynnika R jest wyraźny. A mimo to idziemy chyba w kierunku szwedzkiego scenariusza szerokiego promowania wirusa w środowisku - wskazuje dr Paweł Grzesiowski.

Według wstępnych danych, podanych przez Ministerstwo Zdrowia, około 1,5 procent populacji Polaków może mieć przeciwciała, które chronią przed infekcją koronawirusa.

- To zbyt mało, aby można było mówić o zbiorowej odporności - mówi Wirtualnej Polsce prof. Marek Sanak, genetyk z Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UJ. Wirus nadal łatwo natrafia na osoby podatne na infekcję. Dlatego epidemia nie wygasa w sposób samoistny. Jeśli do jesieni wirus SARS-Cov-2 nie zmutuje do łagodniejszej postaci, nadzieją na ograniczenie rozwoju epidemii pozostają dwie opracowywane szczepionki. To dzięki nim możemy nabyć odporność i zatrzymać łańcuch zakażeń - dodaje.

Wielu ekspertów miało nadzieję, że uzyskanie zbiorowej odporności uchroni Polaków przed spodziewaną drugą falą zakażeń. W przypadku koronawirusa zbiorowa odporność może wystąpić, kiedy co najmniej 70 proc. populacji (26 mln Polaków) będzie miała przeciwciała, świadczące o przejściu infekcji. Różnica względem danych podawanych przez ministra Szumowskiego pokazuje, że obostrzenia zatrzymały falę zakażeń. Jednak ostatnie miesiące mogą być zaledwie początkowym etapem epidemii.

W czwartek (23 lipca) resort zdrowia poinformował o 418 nowych zakażonych i 9 zgonach. W 8 województwach wzrósł współczynnik reprodukcji wirusa.

- Nawet nieuzbrojonym okiem widać, że trend wzrostowy zachorowań i współczynnika R jest wyraźny. A mimo to idziemy chyba w kierunku szwedzkiego scenariusza szerokiego promowania wirusa w środowisku. I to za przyzwoleniem władz. Epidemia to jest bardzo kosztowny eksperyment - uważa immunolog dr Paweł Grzesiowski.

W jego ocenie, Polska idzie dokładnie tym samym torem co Czesi i Serbia. - Czy trzeba bardziej drastycznych przykładów, abyśmy uniknęli tych samych problemów? Zwiększamy pulę krążącego wirusa, chociaż wiadomo, że tak się stanie, gdy ludzie będą gromadzić się bez zabezpieczeń...może warto poczekać - napisał specjalista w mediach społecznościowych.

