EMA o procedurze compassionate use remdesiviru u pacjentów z COVID-19

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków wydał rekomendację poszerzenia grupy docelowej pacjentów z ciężkim COVID-19, u których remdesiwir może być stosowany w ramach programów pilnej pomocy (compassionate use programms).

Oprócz pacjentów poddawanych inwazyjnej wentylacji mechanicznej, rekomendacje dotyczące compassionate use obejmują teraz leczenie pacjentów hospitalizowanych, wymagających podania tlenu, wentylacji nieinwazyjnej, zastosowania urządzeń do terapii wysokoprzepływowej lub pozaustrojowego utlenowania krwi (Extracorporeal Membrane Oxygenation -ECMO).

Zaktualizowane rekomendacje opierają się na wstępnych wynikach badania NIAID-ACTT, którego wyniki sugerują korzystne działanie remdesiwiru w leczeniu pacjentów hospitalizowanych z ciężkim COVID-19. EMA obecnie ocenia te dane w kontekście przeglądu etapowego remdesiwiru. Rekomendacje wprowadzają możliwość stosowania leczenia przez 5 dni, jednocześnie utrzymując zalecane wcześniej leczenie trwające 10 dni.

Nowy, skrócony czas leczenia oparty jest na wstępnych wynikach badania GS-US-540-5773, sugerującego możliwość skrócenia leczenia z 10 dni do 5 dni u pacjentów niewymagających wentylacji mechanicznej lub ECMO, bez utraty skuteczności leczenia. Możliwość skrócenia czasu leczenia oznacza również, że większa liczba pacjentów może otrzymać lek, na który na całym świecie zapotrzebowanie jest bardzo wysokie.

Pomimo że remdesiwir nie jest jeszcze dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej, rekomendacje dotyczące compassionate use pomogą pacjentom z ciężkim COVID-19 uzyskać dostęp do leku, w czasie gdy EMA jest w trakcie oceny danych dotyczących korzyści i ryzyka jego stosowania. Po zakończeniu oceny EMA wyda rekomendacje, czy remdesiwir powinien otrzymać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Więcej informacji dostępnych jest w przeglądzie na temat compassionate use i warunków stosowania remdesiwiru.

Remdesiwir jest lekiem przeciwwirusowym badanym w leczeniu COVID-19. Remdesiwir jest „Inhibitorem wirusowej polimerazy RNA” (substancji, która zakłóca produkcję materiału genetycznego, zapobiegając namnażaniu się wirusa). Remdesiwir wykazał szeroką aktywność in vitro przeciwko różnym wirusom RNA, w tym SARS-CoV-2 natomiast został pierwotnie opracowany do leczenia choroby wirusowej Ebola. Remdesiwir jest opracowywany przez Gilead Sciences, Inc. i jest podawany w infuzji (kroplówce) dożylnej.