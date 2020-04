EMA o ryzyku skutków ubocznych leków podawanych w COVID-19

Ostatnie badania przeprowadzone u pacjentów chorych na koronawirusowa donoszą o poważnych, a w niektórych przypadkach śmiertelnych, zaburzeniach rytmu serca związanych ze stosowaniem chlorochiny lub hydroksychlorochiny - informuje EMA.

- Chlorochina i hydroksychlorochina w leczeniu pacjentów z COVID-19 mogą powodować problemy z rytmem serca. Problemy te mogą ulec zaostrzeniu, jeśli leczenie jest łączone z innymi lekami, takimi jak azytromycyna – podaje w komunikacie EMA.

Informuje, że ostatnie badania przeprowadzone u pacjentów chorych na koronawirusową donoszą o poważnych, w niektórych przypadkach śmiertelnych, zaburzeniach rytmu serca związanych ze stosowaniem chlorochiny lub hydroksychlorochiny, zwłaszcza, gdy preparaty te przyjmowane są w dużych dawkach lub w połączeniu z antybiotykiem azytromycyną.

Chlorochina i hydroksychlorochina są obecnie dopuszczone do leczenia malarii i niektórych chorób autoimmunologicznych. Oprócz działań niepożądanych wpływających na serce, substancje te mogą powodować zaburzenia w pracy wątroby i nerek, a także doprowadzić do zaburzeń neurologicznych (napady drgawkowe), jak też do hipoglikemii.

Leki te są stosowane w kontekście trwającej pandemii w leczeniu pacjentów z COVID-19 i poddawane są badaniom klinicznym w tym zakresie. Dane te są jednak nadal bardzo ograniczone i niejednoznaczne, a korzystne działanie chlorochiny i hydroksychlorochiny w leczeniu koronawirusa nie zostało wykazane.

EMA tłumaczy, że w niektórych badaniach klinicznych, w których bada się obecnie skuteczność chlorochiny lub hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19, stosuje się wyższe dawki niż zalecane dla zatwierdzonych wskazań.

Zaznacza, że przy zalecanych dawkach mogą wystąpić poważne działania niepożądane, a wyższe dawki mogą natomiast dodatkowo spotęgować te działania i doprowadzić do zaburzeń rytmu serca.

EMA zaleca pracownikom służby zdrowia uważne monitorowanie pacjentów z COVID-19 otrzymujących chlorochinę lub hydroksychlorochinę oraz wzięcie pod uwagę pacjentów z istniejącymi problemami z sercem, które mogą zwiększać ich podatność na zaburzenia rytmu serca. Pracownicy ochrony zdrowia powinni dokładnie rozważyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie przy podawaniu wyższych dawek oraz zachować szczególną ostrożność podczas łączenia leczenia z innymi lekami, takimi jak azytromycyna.

Więcej: ema.europa.eu