Farmakolog: ten lek jest swego rodzaju hybrydą

Leczenie należy wdrożyć tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Chlorochinę powinno się zacząć stosować, gdy pacjent ma potwierdzone zakażenie koronawirusem i występują objawy zakażenia - mówi farmakolog Jarosław Woroń.

Do szpitali leczących chorych z koronawirusem trafiła kolejna partia chlorochiny: leku przeciwmalarycznego, pomocnego w leczeniu zakażeń SARS CoV-2.

Zdaniem farmakologa dr hab. Jarosława Woronia z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ w Krakowie, powinno się zacząć stosować chlorochinę, gdy pacjent ma potwierdzone zakażenie koronawirusem i występują u niego objawy zakażenia.

- Nie czekajmy z podaniem leku. Leczenie należy wdrożyć tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Ten lek jest swego rodzaju hybrydą: ma działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Hamuje dalszą fuzję komórki wirusa z komórką ludzką. Modyfikuje również receptor ACE2, który jest takimi „drzwiami wejściowymi” dla koronawirusa. Po tej modyfikacji wirusowi trudniej wejść do komórki. Lek powinien być wdrożony tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Zmniejsza ryzyko, że infekcja się rozwinie - tłumaczy portalowi Wprost.

Zaznacza, że nie można czekać, aż rozwinie się zapalenie płuc, wtedy już może być za późno. - Im bardziej jesteśmy zabezpieczeni, tym lepiej. Zapalenie płuc rozwija się po kilku dniach infekcji koronawirusowej i rozkręca całą kaskadę stanu zapalnego, który potem staje się źródłem powikłań i ciężkiego przebiegu COVID-19. Często podaje się chlorochinę z antybiotykiem: azytromycyną, jednak nie z powodu działania antybiotycznego azytromycyny, tylko przeciwzapalnego, znanego pulmonologom od lat - mówi.

Wskazuje też, że są pewne przeciwwskazania do takiego leczenia, szczególnie dla pacjentów, którzy stosują takie leki jak amiodaron czy digoksyna.

- W takim przypadku konieczna jest konsultacja kardiologiczna. Jeśli chodzi o działania niepożądane chlorochiny, to nie można utożsamiać ich ryzyka przy przewlekłym stosowaniu (jak to się dzieje np. w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów) z sytuacją leczenia zakażeń koronawirusowych, gdy chlorochinę przyjmuje się 5-10 dni. To na tyle krótko, że działaniami niepożądanymi, jakie mogą się pojawić, są głównie nudności, bóle brzucha, bóle głowy. Nie są to takie działania niepożądane, które uniemożliwiają dalsze stosowanie leku - wyjaśnia farmakolog.

Podkreśla, że ważne jest, aby pacjenci przyjmujący chlorochinę mieli prawidłowy poziom potasu. Dotyczy to zwłaszcza osób, które przyjmują leki obniżające poziom potasu, np. diuretyki (leki moczopędne).

