Farmakopea Polska: 97 proc. ankietowanych za dostępnością online

97 procent farmaceutów opowiada się za tym, żeby Farmakopea Polska była w całości dostępna online. Z kolei zdaniem 62 procent ankietowanych należy znieść obowiązek posiadania FP. Z tego obowiązku nie chce zrezygnować 38 procent osób.

"Magazyn Aptekarski" opublikował wyniki ankiety "Farmakopea Polska online?", którą farmaceuci mogli wypełnić przez tydzień.

GIF na początku września wskazał, że w aptece ogólnodostępnej oraz szpitalnej, powinien być zapewniony dostęp do obowiązującej Farmakopei Polskiej oraz niezbędnej literatury fachowej. Jej brak jest traktowany jako naruszenie.

Na pytania dotyczące przydatności Farmakopei odpowiedziało 120 osób.

24% ankietowanych przyznało, że z Farmakopei nie korzysta w ogóle. Tyle samo osób wskazało, że raz w roku. 17% raz w tygodniu, 16% raz na kwartał, 13% raz w miesiącu. Z Farmakopei codziennie korzysta 6% farmaceutów.

Magazyn podaje, że zdarzały się także obszerniejsze komentarze do tego pytania:

"Twierdzenie, że Farmakopea Polska jest potrzebna do codziennej pracy, jest równie prawdziwe jak to, że kubek na mocz kupiony o 3 w nocy na dyżurze, jest preparatem ratującym życie. Tego typu twierdzenia mogą pochodzić od urzędników, którzy apteki widują z pozycji pacjenta lub co gorsza, oderwanego od życia polityka. FP może być przydatna dla uczelni medycznych lub producentów leków, ale nie aptekom".

Odnośnie pytania, czy Farmakopea Polska powinna być dostępna w całości online, zdecydowana większość (97%) ankietowanych opowiedziała się za tym, żeby FP była dostępna w całości online.

Jednomyślności nie było natomiast w stosunku do obowiązku posiadania FP przez apteki. Zdaniem 62% ankietowanych należy znieść obowiązek posiadania Farmakopei Polskiej. Z tego obowiązku nie chce zrezygnować 38% osób.

Niektórzy farmaceuci twierdzili, że obowiązek posiadania FP w aptece powinien dotyczyć najnowszego wydania FP, ogólnie – nie.

Inni wskazali, że tylko online i najlepiej jako nakładka do programu aptecznego.

Więcej: aptekarski.com