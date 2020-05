FDA zatwierdziła lek w terapii NDRP u pacjentów z mutacją METex14

FDA zatwierdziła kapmatynib, doustny inhibitor MET, do leczenia dorosłych pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z obecnością tzw. mutacji skaczącej (ang. skipping mutation) w eksonie 14 genu MET (METex14), którą można wykryć testem zatwierdzonym przez Agencję - poinformowała firma Novartis w komunikacie.

To wskazanie do stosowania zostało zatwierdzone w trybie przyspieszonym na podstawie uzyskanego ORR i czasu trwania odpowiedzi na leczenie. Kontynuacja rejestracji dla tego wskazania może zależeć od weryfikacji i opisów korzyści klinicznych w kolejnych badaniach.



Decyzja FDA odpowiada na istniejące od dawna, pilne potrzeby pacjentów z mutacją METex14, którzy nie mieli opcji leczenia ukierunkowanego specyficznie na czynnik wywołujący ich podtyp molekularny raka płuca. Kapmatynib jest zatwierdzony jako terapia pierwszej linii oraz u pacjentów uprzednio leczonych, niezależnie od rodzaju wcześniejszego leczenia.



FDA zatwierdziła także diagnostykę towarzyszącą dla leku kapmatynib, w celu wykrywania w tkance nowotworowej mutacji, które prowadzą do pominięcia eksonu 14 w genie MET.



- Niedrobnokomórkowy rak płuca jest złożoną chorobą, z wieloma różnymi możliwymi mutacjami, które mogą sprzyjać rozwojowi nowotworu - mówi dr Juergen Wolf z Center for Integrated Oncology, University Hospital Cologne, główny badacz w badaniu klinicznym GEOMETRY. - Pominięcie eksonu 14 w genie MET jest znanym czynnikiem onkogennym. Dzięki decyzji FDA możemy teraz w USA przeprowadzać badania w kierunku tej trudnej postaci raka płuca i leczyć ją za pomocą terapii celowanej, co daje nową nadzieję dla pacjentów z NDRP posiadającym tego rodzaju mutację - dodał.



Kapmatynib firmy Novartis otrzymał wcześniej status terapii przełomowej (ang. Breakthrough Therapy Designation). Zgodnie z wytycznymi FDA terapie, które otrzymały status terapii przełomowej, muszą być ukierunkowane na poważną lub zagrażającą życiu chorobę i wykazywać znaczną poprawę w porównaniu z istniejącymi terapiami, w odniesieniu do jednego lub większej liczby istotnych wstępnych punktów końcowych badań.



Rejestracja kapmatynibu opiera się na wynikach głównego, wieloośrodkowego, nierandomizowanego, otwartego, badania fazy II pod nazwą GEOMETRY mono-1. W populacji METex14 (n = 97) potwierdzony całkowity odsetek odpowiedzi (ORR) wynosił 68% (95% CI, 48-84) i 41% (95% CI, 29-53) odpowiednio wśród pacjentów wcześniej nieleczonych (n = 28) i wcześniej leczonych (n = 69) w ocenie przez zaślepioną, niezależną komisję (ang. Blinded Independent Review Committee; BIRC) na podstawie kryteriów RECIST v1.11.