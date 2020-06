Firma ustaliła cenę remdesiviru

Koncern farmaceutyczny Gilead podał, na ile wycenia sprzedaż swojego leku remdesivir, który według badań znacznie skraca okres walki pacjentów z chorobą COVID-19. Zapewnił, że cena została ustalona tak, by nie było problemów z dostępem do preparatu.

Cena remdesiviru to, jak ustalił Gilead, 390 dolarów za fiolkę dla "państw rozwiniętych" na całym świecie. Z kolei dla prywatnych firm ubezpieczeniowych w USA koszt leku za fiolkę ma wynosić 520 dolarów - podaje Business Insider powołując się na informuje CNBC.

Pacjenci mają otrzymywać pięciodniową kurację, złożoną z sześciu fiolek remdesiviru. Tym samym cena takiej kuracji dla jednego pacjenta w państwowej służbie zdrowia to 2340 dolarów, czyli nieco ponad 9 tys. zł, zaś dla prywatnie ubezpieczonych w USA - 3120 dolarów. Możliwe jest też leczenie dziesięciodniowe, kosztujące kolejno 4290 dolarów - ok. 16 tys. zł dla państw - oraz 5720 dolarów (prywatni ubezpieczyciele).

Jak wyjaśnił Gilead, cena 390 dolarów za fiolkę dla krajów rozwiniętych została ustalona na podstawie danych z państw o najniższej sile nabywczej - tak, by "uniknąć negocjacji z każdym krajem, co mogłoby spowolnić dostęp do leku".

