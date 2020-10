Firmy rozszerzają zakres współpracy nad rozwojem CAR-T

Servier oraz Precision BioSciences poinformowały o rozszerzeniu umowy o współpracy i udzieleniu licencji komercyjnej o dwa kolejne projekty dotyczące nowotworów hematologicznych oraz dwa projekty dotyczące guzów litych.

Zgodnie z postanowieniami obowiązującej umowy o współpracy i udzieleniu licencji komercyjnej pomiędzy Precision a Servier, firma Servier wybrała po dwa nowe projekty badawcze dotyczące nowotworów hematologicznych i guzów litych (oprócz allogenicznych preparatów CAR-T, nad którymi już trwają prace).

Precision planuje wykorzystać własną platformę do edycji genomu ARCUS oraz wiedzę dotyczącą rozwoju i wytwarzania preparatów CAR-T do realizacji wczesnych etapów badań klinicznych nad tymi preparatami, a w szczególności po wyprodukowaniu odpowiedniej ilości materiału do badań klinicznych fazy II uzyskać dla nich status badanych produktów leczniczych (IND).

Firma Servier może skorzystać z opcji przejęcia końcowych etapów rozwoju i komercjalizacji preparatów, przy czym Precision zachowuje prawo udziału w 50% w rozwoju i promocji na terenie Stanów Zjednoczonych wszelkich objętych umową licencyjną produktów leczniczych będących wynikiem współpracy obu firm.

Po obecnym rozszerzeniu umowy o dalsze projekty, firma Precision przewiduje, że otrzyma płatności za osiągnięcie istotnych etapów rozwoju w latach 2020 i 2021. Precision ma także prawo do opłat za skorzystanie przez firmę Servier z opcji umownych, wynagrodzenia za osiągnięcie faz badań klinicznych, rejestracji i wprowadzenia do obrotu, a także opłat licencyjnych od przychodów ze sprzedaży produktów leczniczych.