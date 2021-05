Fotostarzenie – czy możemy się przed nim chronić?

Promieniowanie słoneczne jest niezbędne dla naszego życia i zdrowia. Ma ono pozytywny wpływ na nasz organizm w postaci stymulacji produkcji melaniny, która przyczynia się do ochrony skóry przed promieniami UV, oraz produkcji witaminy D, która korzystnie, wieloaspektowo wpływa na nasz organizm

Niestety dobrze poznane zostały także negatywne skutki narażenia na promieniowanie ultrafioletowe (1). Promieniowanie słoneczne, a w szczególności widmo ultrafioletowe, to jeden z najsilniejszych egzogennych czynników wpływających na kondycję i wygląd skóry (2). Co więcej, czynnik ten oddziałuje na nasze organizmy przez cały rok.

Widmo ultrafioletowe promieniowania słonecznego dzielimy na cztery pasma w zależności od długości fali. Najkrótszą falą charakteryzuje się promieniowanie UVD oraz UVC. Pasma te niemal w całości są pochłaniane przez warstwę ozonową Ziemi (3). Jedynie pasma promieniowania o długości przekraczającej 290 nm są w stanie przeniknąć przez atmosferę i dotrzeć do powierzchni Ziemi (1). Dlatego na nasze organizmy największy wpływ ma promieniowanie UVA o długości fali 320-400 nm oraz UVB o długości fali 290-320 nm. Długość fali przekłada się na energię oraz przenikanie promieniowania. Im dłuższa fala, tym mniejsza związana z nią energia, ale przenika ona dalej w głąb skóry (1).

Promieniowanie UVA wyzwala niższą energię niż UVB, ale przenika ono dużo głębiej. Promienie UVA docierają aż do skóry właściwej, gdzie indukują powstawanie wolnych rodników, wpływają niekorzystnie na fibroblasty, komórki immunokompetentne oraz komórki śródbłonka naczyniowego (2). Skutki działania UVA na skórę to między innymi: odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne, trwałe przebarwienia, degradacja kolagenu i fotostarzenie (2). Pasmo UVA charakteryzuje kumulacja w skórze dawek promieniowania, dlatego skutki działania UVA są widoczne dopiero po latach (4). Natomiast pasmo UVB charakteryzuje wyższa energia, ale dociera ono maksymalnie do warstwy podstawnej naskórka (2). Większość jest absorbowana przez warstwę rogową naskórka. UVB działa powierzchownie na komórki Langerhansa, keratynocyty i melanocyty, a skutkiem działania tego pasma na skórę jest rumień, oparzenie słoneczne, fotostarzenie, immunosupresja oraz indukcja powstawania nowotworów skóry (2, 5).

Charakterystykę poszczególnych pasm promieniowania ultrafioletowego przedstawia poniższa tabela (na podstawie: 1, 2, 3, 5).

W badaniach wielokrotnie wykazano negatywne, zarówno ostre, jak i przewlekłe skutki oddziaływania promieniowania UV na skórę. Do najczęściej wymienianych zalicza się: rumień i oparzenie słoneczne, reakcje fotouczulające, fotodermatozy, powstawanie zaskórników i przebarwień. Odległe, bardzo poważne konsekwencje narażenia na promieniowanie ultrafioletowe to fotostarzenie oraz nowotwory skóry (4).

Starzenie się skóry to naturalny proces wynikający z mechanizmów wrodzonych oraz wpływu czynników egzogennych na skórę. Czynniki najsilniej oddziałujące na skórę to promieniowanie UV, palenie tytoniu, zanieczyszczenie środowiska, niewłaściwa dieta oraz picie zbyt małej ilości wody. Starzenie skóry pod wpływem czynników zewnętrznych to starzenie zewnątrzpochodne, określane również jako fotostarzenie ze względu na duże znaczenie w tym procesie promieniowania UV (3, 6). Zmiany, jakie zachodzą w skórze na skutek ekspozycji na promieniowanie UV, odbiegają od zmian zachodzących w procesie naturalnego starzenia się skóry (3). Cechuje je zgrubienie naskórka, suchość i łuszczenie skóry, poszerzenie porów skóry, pogłębienie zmarszczek i bruzd oraz powstawanie teleangiektazji i przebarwień – plamy soczewicowate (3, 4). Są to konsekwencje zmian, jakie zachodzą w strukturze skóry pod wpływem promieniowania UV. Zmiany te zaburzają funkcje i wygląd skóry, co jest najlepiej widoczne na odsłoniętych częściach ciała takich jak twarz, szyja, dekolt czy dłonie. Narażenie skóry na działanie promieniowania UV skutkuje:

zaburzeniem procesu proliferacji keratynocytów – pogrubienie warstwy rogowej skóry, jej suchość i szorstkość,

uszkodzeniem płaszcza hydrolipidowego – zwiększenie TEWL i wysuszenie skóry,

uszkodzeniem melanocytów – powstawanie przebarwień i odbarwień,

uszkodzeniem i zmniejszeniem liczby komórek Langerhansa – upośledzenie funkcji immunologicznych skóry,

przerostem gruczołów łojowych – pojawianie się na skórze dużych zaskórników,

poszerzeniem lub zanikiem naczyń włosowatych – powstawanie teleangiektazji, rumienia, gorsze odżywienie skóry,

uaktywnieniem metaloproteinaz rozkładających włókna kolagenowe – utrata jędrności, powstawanie zmarszczek, bruzd (1).

Podstawą postępowania w celu uniknięcia niekorzystnego wpływu promieniowania UV na skórę jest fotoprofilaktyka. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia w ramach ochrony przeciwsłonecznej powinniśmy unikać przebywania na słońcu w godzinach 10-16, nosić ubrania i okulary ochronne, unikać opalania w solariach oraz stosować przez cały rok kosmetyki fotoprotekcyjne (1, 7). Wykazano, że stosowanie ochrony w postaci kosmetyków fotoprotekcyjnych wpływa na zmniejszenie częstości występowania nowotworów skóry i niekorzystnych zmian w postaci fotostarzenia skóry (2).

Kosmetyki fotoprotekcyjne zawierają substancje o charakterze filtrów, których zadaniem jest pochłanianie, odbijanie lub rozpraszanie promieniowania UV. Wyróżniamy filtry fizyczne oraz chemiczne, które różnią się mechanizmem działania. Filtry fizyczne (mineralne), których przykładem jest ditlenek tytanu, odbijają i rozpraszają promienie słoneczne, natomiast filtry chemiczne absorbują je i przekształcają w energię cieplną (1, 5). Kompleksowo działające kosmetyki przeciwsłoneczne zawierają tak dobrane filtry, aby zapewnić ochronę zarówno przed promieniowanie UVB, jak i UVA. Oprócz filtrów kosmetyki fotoprotekcyjne coraz częściej zawierają substancje dodatkowe, które wspomagają ochronę przeciwsłoneczną oraz pielęgnują skórę. Niezwykle korzystne jest stosowanie substancji o właściwościach antyoksydacyjnych, takich jak beta-karoten czy witamina E. Antyoksydanty niwelują niekorzystne efekty działania wolnych rodników powstających na skutek działania promieniowania UV na skórę (2). Działanie pielęgnujące substancji dodatkowych jest szczególnie istotne w preparatach przeznaczonych do codziennej ochrony skóry przed słońcem (2, 5).

Jakie cechy powinien posiadać idealny kosmetyk fotoprotekcyjny? Przede wszystkim kosmetyki ochrony przeciwsłonecznej muszą zapewniać skuteczną ochronę przed promieniowaniem słonecznym, tzn. chronić zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA. Aktualne zalecenia Komisji Europejskiej mówią, że stosunek ochrony UVA do UVB w kosmetykach fotoprotekcyjnych powinien wynosić przynajmniej 1:3 (8). Na rynku dostępne są produkty zapewniające wyższą ochronę. Drugim niezwykle ważnym aspektem jest bezpieczeństwo stosowania. Kosmetyki fotoprotekcyjne powinny zawierać filtry wodoodporne oraz fotostabilne, charakteryzujące się niską penetracją w głąb skóry (2).

