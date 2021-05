Fotostarzenie – nieunikniona przyszłość naszej skóry?

Starzenie się skóry to naturalny proces wynikający z mechanizmów wrodzonych oraz wpływu czynników egzogennych na skórę. Czynniki środowiskowe najsilniej oddziałujące na skórę to promieniowanie UV, palenie tytoniu, zanieczyszczenie środowiska, niewłaściwa dieta oraz picie zbyt małej ilości wody.

Starzenie się skóry pod wpływem czynników zewnętrznych to starzenie zewnątrzpochodne, określane również jako fotostarzenie ze względu na duże znaczenie w tym procesie promieniowania UV (1, 2). Do oceny zmian powstających na skutek oddziaływania czynników środowiskowych na skórę stosowana jest klasyfikacja Glogau’a. Wyróżniono w niej 4 stopnie zaawansowania zmian:

łagodny – drobne zmarszczki i łagodne zmiany barwnikowe, zazwyczaj występuje u osób w wieku 20-40 lat,

umiarkowany – silniej zaznaczone zmarszczki, przebarwienia oraz delikatne teleangiektazje, zazwyczaj występuje u osób w wieku 40-50 lat,

zaawansowany – zmarszczki statyczne, zaawansowane zaburzenia barwnikowe oraz teleangiektazje, najczęściej występuje u osób powyżej 50. roku życia,

ciężki – cera o barwie żółtoszarej, liczne zmarszczki i bruzdy, skóra cienka i pozbawiona jędrności, najczęściej obserwowany u osób po 60. roku życia (1).

Zmiany, jakie zachodzą w skórze na skutek ekspozycji na promieniowanie UV, odbiegają od zmian zachodzących w procesie naturalnego starzenia się skóry (1). Cechuje je zgrubienie naskórka, suchość i łuszczenie skóry, poszerzenie porów skóry, pogłębienie zmarszczek i bruzd oraz powstawanie teleangiektazji i przebarwień – plamy soczewicowate (1, 3). Są to konsekwencje zmian, jakie zachodzą w strukturze skóry pod wpływem promieniowania UV. Zmiany te zaburzają funkcje i wygląd skóry, co jest najlepiej widoczne na odsłoniętych częściach ciała takich jak twarz, szyja, dekolt czy dłonie (2).

Na nasze organizmy największy wpływ ma promieniowanie UVA o długości fali 320-400 nm oraz UVB o długości fali 290-320 nm (4). Skutki działania UVA na skórę to między innymi: odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne, trwałe przebarwienia, degradacja kolagenu i fotostarzenie (5). Pasmo UVA charakteryzuje kumulacja w skórze dawek promieniowania, dlatego skutki jego działania na skórę są widoczne dopiero po latach (3). Pasmo UVB działa powierzchownie na komórki Langerhansa, keratynocyty i melanocyty (6). Skutkiem jego działania na skórę jest rumień, oparzenie słoneczne, fotostarzenie, immunosupresja oraz indukcja powstawania nowotworów skóry (5, 6).

Podstawą postępowania w celu uniknięcia niekorzystnego wpływu promieniowania UV na skórę jest fotoprofilaktyka. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia w ramach ochrony przeciwsłonecznej powinniśmy unikać przebywania na słońcu w godzinach 10-16, nosić ubrania i okulary ochronne, unikać opalania w solariach oraz stosować przez cały rok kosmetyki fotoprotekcyjne (4, 7). Wykazano, że stosowanie ochrony w postaci kosmetyków fotoprotekcyjnych wpływa na zmniejszenie częstości nowotworów skóry i występowanie niekorzystnych zmian w postaci fotostarzenia skóry (5).

Niezwykle ważny jest wybór odpowiedniego preparatu fotoprotekcyjnego. Rodzaj preparatu należy dobierać do fototypu skóry, intensywności promieniowania oraz czasu planowanej ekspozycji (8). Kosmetyki fotoprotekcyjne zawierają substancje o charakterze filtrów, których zadaniem jest pochłanianie, odbijanie lub rozpraszanie promieniowania UV. Wyróżniamy filtry fizyczne oraz chemiczne, które różnią się mechanizmem działania. Filtry fizyczne (mineralne) odbijają i rozpraszają promienie słoneczne, natomiast filtry chemiczne absorbują je i przekształcają w energię cieplną (4, 6).

Jakie cechy powinien posiadać idealny kosmetyk fotoprotekcyjny? Przede wszystkim kosmetyki ochrony przeciwsłonecznej muszą zapewniać skuteczną ochronę przed promieniowaniem słonecznym, tzn. chronić przed promieniowaniem UVB, jak i UVA. Aktualne zalecenia Komisji Europejskiej mówią, że stosunek ochrony UVA do UVB w kosmetykach fotoprotekcyjnych powinien wynosić przynajmniej 1:3 (9). O stopniu ochrony przed pasmem UVB promieniowania świadczy wskaźnik SPF – Sun Protection Factor. SPF – „współczynnik ochrony przeciwsłonecznej” – oznacza stosunek minimalnej dawki promieniowania powodującej rumień na skórze chronionej produktem ochrony przeciwsłonecznej do minimalnej dawki promieniowania powodującej rumień na skórze niechronionej (9). Żaden z dostępnych filtrów nie gwarantuje stuprocentowj ochrony, a wartości dla poszczególnych SPF przedstawiają się następująco:

SPF 15 – 93% pochłaniania UVB,

SPF 30 – 97% pochłaniania UVB (9).

Wskaźnik SPF nie określa jednak ochrony przed UVA. Do oceny skuteczności ochrony przed tym pasmem wykorzystuje się wskaźnik UVAPF – im wyższy wskaźnik, tym skuteczniejsza ochrona przed pasmem promieniowania UVA (5, 8).

Warunkiem koniecznym do uzyskania ochrony przeciwsłonecznej jest prawidłowa aplikacja preparatu fotoprotekcyjnego. Pozwala ona zmaksymalizować ochronny wpływ preparatu. Często bagatelizowanym aspektem jest ilość preparatu, która musi zostać nałożona na skórę, aby wykazywał on deklarowaną ochronę przeciwsłoneczną. W oparciu o liczne badania Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia podkreśliła znaczenie związku między właściwym nanoszeniem produktów ochrony przeciwsłonecznej a skutecznością współczynnika ochrony przeciwsłonecznej. Niezwykle istotne jest w szczególności częste powtórne nanoszenie produktu ochrony przeciwsłonecznej. Ponadto w celu osiągnięcia pożądanego poziomu ochrony wskazanego na filtrze ochronnym produkty ochrony przeciwsłonecznej należy nanosić w ilościach podobnych do stosowanych przy przeprowadzaniu badań, tj. 2 mg/cm2, co odpowiada 6 łyżeczkom emulsji (około 36 g) aplikowanej na ciało przeciętnego dorosłego człowieka. Ilość ta jest większa niż zwykle stosowana przez konsumentów. Nanoszenie mniejszej ilości produktu ochrony przeciwsłonecznej prowadzi do nieproporcjonalnego obniżenia ochrony. Na przykład jeśli nanoszona ilość ulega zmniejszeniu o połowę, może to spowodować dwu- lub trzykrotne obniżenie zakładanej ochrony (9).

Aplikację należy wykonać najpóźniej na 15-20 minut przed ekspozycją oraz powtarzać ją co 2-3 godziny, ponieważ kąpiele, tarcie skóry oraz aktywność fizyczna zmniejszają skuteczność preparatów fotoprotekcyjnych (5, 8). Należy również walczyć ze stereotypem, który mówi, że ochrona przeciwsłoneczna powinna być stosowana jedynie latem. Aby zapobiec negatywnym skutkom oddziaływania promieniowania słonecznego na skórę, konieczna jest ochrona przeciwsłoneczna przez cały rok – zawsze wtedy, gdy nasza skóra poddana jest działaniu słońca (5). Na rynku są dostępne produkty, które oprócz wysokiej ochrony przeciwsłonecznej zapewniają pielęgnację skóry, co czyni je preparatami idealnymi do codziennego stosowania.

Oprócz filtrów kosmetyki fotoprotekcyjne coraz częściej zawierają substancje dodatkowe pochodzenia naturalnego, które wspomagają ochronę przeciwsłoneczną oraz pielęgnują skórę. Wybrane produkty zawierają antyoksydanty w postaci witaminy E oraz beta-karotenu, które niwelują niekorzystne efekty działania wolnych rodników tlenowych na skórę powstających na skutek działania promieniowania UV. Dodatkowo wybrane preparaty zawierają substancję czynną chroniącą DNA komórek skóry, a także substancje pielęgnujące takie jak alantoina czy pantenol. Właściwości pielęgnacyjne preparatów ochrony przeciwsłonecznej są niezwykle ważne w kontekście konieczności ich codziennego stosowania.

Skóra dzieci, szczególnie do 2. roku życia, zawiera mniej melaniny, a naskórek i warstwa rogowa są cieńsze niż u osób dorosłych. Dlatego w przypadku dzieci zaleca się stosowanie kosmetyków zapewniających wysoką ochronę przeciwsłoneczną – SPF przynajmniej 30. U niemowląt, dzieci z jasną karnacją lub skórą atopową zalecane są kosmetyki z filtrem SPF 50 lub 50+ (5, 8). Warto pamiętać, że produkty ochrony przeciwsłonecznej nie zapewniają stuprocentowej ochrony i nawet przy stosowaniu takich produktów niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu. Nadmierne narażenie na promieniowanie stanowi zagrożenie dla zdrowia dzieci, dlatego należy zapewnić im ochronę przed bezpośrednim działaniem słońca (9).



