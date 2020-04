FT: remdesivir nieskuteczny? Producent leku wskazuje na błędy w badaniu

Dziennikarze Financial Times donoszą, że remdesivir, który przez wielu był uważany za potencjalny lek na Covid-19, wcale nie poprawił stanu zdrowia chorych pacjentów. Producent leku wskazuje na błędy w badaniu.

Testy z użyciem remdesiviru zakończyły się porażką – wynika z dokumentów przez przypadek opublikowanych przez WHO. O klapie terapii pisze "Financial Times", który widział wstępne podsumowania testów z użyciem remdesiviru - czytamy na portalu 300gospodarka.pl.

Testy leku przeciwwirusowego, który jest produkowany przez kalifornijską firmę Gilead i wcześniej był stosowany w walce m.in. z chorobą Ebola, odbyły się niedawno w Chinach.

Naukowcy przeanalizowali 237 pacjentów: podali lek 158 z nich i porównywali wyniki z pozostałymi 79 osobami.

Według dokumentów, które wyciekły z WHO, remdesivir nie poprawił stanu pacjentów w Chinach, którym podawano lek. Nie zmniejszył też ilości patogenów w ich krwi. Co więcej, jak pisze "FT", u niektórych pacjentów przyjmujących lek pojawiły się „znaczące” skutki uboczne.

WHO podało, że szkic dokumentu, który obecnie jest recenzowany, został opublikowany zbyt wcześnie przez błąd.

Cytowana przez dziennik firma Gilead, producent remdesiviru, powiedziała, że szkic dokumentu zawiera „niewłaściwą charakterystykę badania”.

- Co ważne, ponieważ badanie zostało przerwane wcześniej z uwagi na niewielki udział pacjentów, nie ma możliwości wyciągnięcia statystycznie znaczących wniosków – podała firma.

W Polsce resort zdrowia czeka na efekty terapii tym lekiem, który eksperymentalnie podawany jest pacjentom w szpitalu we Wrocławiu. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu lek trafi również do Poznania, być może także do Łodzi i do Warszawy.

Więcej: 300gospodarka.pl