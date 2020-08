Gdańsk: lek na menopauzę w ostatniej fazie badań

Ginekolodzy ze szpitala św. Wojciecha Copernicus w Gdańsku prowadzą badania nad nowym lekiem zmniejszającym uciążliwe objawy menopauzy. Poszukują kobiet do uczestnictwa w czwartej fazie badań.

- Około 200 kobiet przez rok, będzie mogło przyjmować przebadany już pod względem bezpieczeństwa, nowy lek - mówi dr Maciej Socha, kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Pododdziałem Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Uroginekologii w szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku.

Chodzi o badanie czwartej fazy nad zastosowaniem cząsteczki o nazwie estetrol do łagodzenia objawów wypadowych w trakcie menopauzy.

- Ta cząsteczka to syntetyczny estrogen, bezpieczny dla kobiet i już dokładnie przebadany. W naszym ostatnim badaniu IV fazy chodzi o sprawdzenie, jak działa on na kobiety doświadczające co najmniej raz dziennie tzw. uderzeń gorąca i nocnych potów - tłumaczył dr Socha.

