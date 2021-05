Godzina policyjna dla niezaszczepionych? Internauci skomentowali

"Jeśli profesor myśli, że jego propozycje spowodują większy zapał Polaków do szczepień, podpowiem, że wręcz przeciwnie. Takie groźby są tylko wodą na młyn antyszczepionkowców" - komentuje internauta.

Godzinę policyjną, a nawet wprowadzenie zakazu przemieszczania się między województwami dla osób, które nie chcą się szczepić - proponuje w rozmowie z Radiem ZET prof. Miłosz Parczewski, główny lekarz ds. Covid-19 w zachodniopomorskiem i jeden z doradców premiera ds. pandemii.

Godzina policyjna dla niezaszczepionych

Jak przekonuje w piątkowej (14 maja) rozmowie ekspert, osobom, które nie chcą się szczepić, "nie można dać szansy na zakażanie innych".

Zdaniem eksperta, nie można nikogo siłą ani przepisami zmusić do szczepienia się przeciwko COVID-19, ale można sprawić, żeby taka osoba sama zdecydowała, że się zaszczepi.

W ocenie prof. Parczewskiego, takim rozwiązaniem "mogłoby być np. wprowadzenie godziny policyjnej dla niezaszczepionych lub zakazu przemieszczania się między województwami" - czytamy na portalu Radia Zet.

Internauci skomentowali

Propozycja eksperta została skomentowana na Twitterze. Mówiąc oględnie, nie została dobrze przyjęta.

"Co ma na celu takie rozwiązanie?!" - pyta internautka.

Inni wskazywali, że takie wypowiedzi mogą przynieść skutek odwrotny od zamierzonego:

"Jeśli chcą jeszcze bardziej zniechęcić Polaków do szczepień, to gratuluję pomysłu"

"Jeśli profesor myśli, że jego propozycje spowodują większy zapał Polaków do szczepień, podpowiem, że wręcz przeciwnie. Takie groźby są tylko wodą na młyn antyszczepionkowców"

Niektórzy zwrócili uwagę na osoby, które mają przeciwwskazania do szczepienia:

"Super. Tylko nie każdemu pozwala zdrowie na przyjecie szczepionki. Np. Osobom z chorobą krążeniową"

"Rozumiem , że Wasz dzisiejszy gość jest również zwolennikiem godziny policyjnej dla osób niezaszczepionych z powodów przeciwwskazań zdrowotnych?"

Internauci uważają, że lepszym pomysłem jest nagradzanie zaszczepionych niż karanie tych, którzy się nie zaszczepią:

"Wprowadzanie nowych obostrzeń, specjalnie dla niezaszczepionych to już szykany. Ale zdjęcie aktualnych obostrzeń tylko z zaszczepionych to naturalna konsekwencja. Skoro zaszczepieni są bezpieczniejsi to nie muszą się tak izolować. Szczepienie albo izolacja - uczciwy wybór"

"Dla zaszczepionych seniorów proponuję natomiast bonus w formie likwidacji podatku dochodowego od emerytur i rent.Jednych chcą karać,to innych trzeba nagradzać"

"NIE dla segregacji sanitarnej!

TAK dla dobrowolności szczepień na COVID-19!"

Inni wskazywali na brak logiki w propozycji:

"Taaak… bo godzina policyjna wpływa na rozprzestrzenienie się jakichkolwiek wirusów. Bo wirusy atakują zwykle po 19tej"

Kilka komentarzy dotyczyło tego, jak ma być to egzekwowane:

"Nie ma najmniejszej możliwości wprowadzenia godziny policyjnej, czy zakazu przemieszczania w ogóle, a co dopiero dla części społeczeństwa"

"Ciekawe, jak to będą egzekwować? Obroże GPS dla niezaszczepionych? Kontrole WSZYSTKICH dróg wyjazdowych i pociągów? Łapanki?"

Choć podano także pewne rozwiązanie:

"Wystarczy że na poziomie miejsca zatrudnienia i szkoły postawią warunki. Możesz się nie szczepić ale zatrudnienie w określonych zawodach wymaga zaszczepienia. Już tak jest. Książeczki zdrowia w handlu itd. Dzieci natomiast szczepione są obowiązkowo. Karty szczepień przy przyjęciu".