Gra konikiem morskim. Ten preparat jest nadal poszukiwany

Problem wycofania z obrotu preparatu Ginjal spowodował lawinę komentarzy. Lekarze jednak uspokajają - istnieją na rynku jego zamienniki - informowaliśmy kilka lat temu. Mimo upływu czasu okazuje się, że preparaty z konikiem morskim są nadal poszukiwane.

Mimo, że od wprowadzenia zakazu wwozu na teren Wspólnoty okazów złowionych w naturalnym środowisku, w tym gatunku konika, z którego produkuje się Ginjal - minęła już ponad dekada, jest on nadal popularnym produktem poszukiwanym przez pacjentów.

Aktualnie na stronach internetowych dostępne są suplementy diety, oferowane pod nazwą Złoty Konik. Nadal zdarzają się też oferty sprowadzania preparatu nielegalnie.

Wcześniej informowaliśmy, że produkt został wycofany ze sprzedaży, ponieważ jego importer nie miał odpowiednich zezwoleń na sprowadzanie preparatu do Polski. Partia towaru nie została wpuszczona do naszego kraju z powodu zawartości w składzie białka pochodzącego z zagrożonego wyginięciem konika morskiego.



Produkt cieszył się ogromnym powodzeniem wśród pacjentów cierpiących na kamicę nerkową, wspomagająco w stanach zapalnych dróg moczowych i w dnie moczanowej. Preparat znany był z właściwości odkażających drogi moczowe oraz ułatwiający wydalanie moczu.



Gatunek pod ochroną

Konik morski zamieszkuje oceaniczne rejony ciepłowodne, głównie wokół Azji i Australii. Właściwości lecznicze konika morskiego znane są w medycynie ludowej od kilkuset lat. Wyciągami z koników wspomagano chorych cierpiących na różne schorzenia: od nerek po astmę. Nic dziwnego, że popyt zaczął niebezpiecznie zagrażać całej populacji koników.



Obrońcy przyrody poczynili starania, by najbardziej zagrożone gatunki koników trafiły do Czerwonej Księgi Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN Red List). Chroni je także tzw. Konwencja Waszyngtońska (CITES).