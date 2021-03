Grupa Chiesi wdraża podejście oparte na empatii do pacjenta

W ramach nowej identyfikacji wizualnej Grupa Chiesi buduje swoją markę w oparciu o trzy obszary: Air, Rare i Care. Oprócz nowej kolorystyki, nazwy obszarów terapeutycznych są inspirowane językiem niemedycznym, jakim posługują się pacjenci.

Międzynarodowa grupa farmaceutyczna Chiesi zaprezentowała nową identyfikację wizualną, która jest inspirowana pacjentami, ich postrzeganiem firmy oraz funkcjonowaniem z produktami Grupy.

Nowa identyfikacja wizualna jest inspirowana postrzeganiem firmy przez pacjentów - odzwierciedla język i doświadczenia pacjentów.

Grupa Chiesi zastosowała nowe podejście do nawiązania empatycznego dialogu z pacjentami, ich rodzinami i opiekunami, aby porozmawiać na temat doświadczeń życiowych w codziennym zmaganiu się z ich chorobami i leczeniem. To podejście opiera się na wysokich standardach etycznych Grupy Chiesi jako największej na świecie firmy farmaceutycznej posiadającej certyfikat B Corp - podaje firma w informacji dla mediów.

- Nasza nowa identyfikacja wizualna i nasze podejście do jej rozwoju jest pierwszym publicznym manifestem naszego podejścia do pacjenta, stawiania Go na pierwszym miejscu, jako firma rodzinna z certyfikatem B Corp - powiedział Alberto Chiesi, prezes Grupy Chiesi.

Dodał: - Każdy w Chiesi musi naprawdę rozumieć potrzeby naszych pacjentów i ich doświadczenia w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi i rzadkimi - dzień po dniu. To, czego nauczyliśmy się w tym procesie, jest nieocenione.

- To szczególny moment dla firmy Chiesi, która kształtuje wyjątkowe podejście do przemysłu farmaceutycznego - dodał Martin Lindstrom, ekspert ds. transformacji marki i kultury oraz założyciel Lindstrom Company, który wspierał Grupę Chiesi w procesie tworzenia. Zaznaczył: - Proces transformacji wszystkich elementów marki demonstruje zaangażowanie na rzecz swoich pacjentów poprzez rozmowę w ich własnym języku. To wskazuje, że Chiesi koncentruje się na empatii i autentyczności, które są bardzo potrzebne w branży.

W ramach nowej identyfikacji wizualnej Grupa Chiesi buduje swoją markę w oparciu o trzy obszary: Air, Rare i Care. Oprócz nowej kolorystyki, nazwy obszarów terapeutycznych są inspirowane językiem niemedycznym, jakim posługują się pacjenci.

Uproszczona terminologia poprawia dostępność i zrozumienie propozycji Grupy Chiesi:

• Air oznacza produkty i usługi promujące oddychanie, od noworodków po osoby dorosłe

• Rare koncentruje się na leczeniu pacjentów z chorobami rzadkimi i bardzo rzadkimi

• Care łączy produkty i usługi, które wspierają opiekę specjalistyczną świadczoną przez personel medyczny i Pacjentów leczących się samodzielnie.

- Nasza nowa identyfikacja wizualna jest punktem wyjścia dla wielu kolejnych zmian, które będą stopniowo wprowadzane w celu wdrożenia podejścia opartego na empatii do pacjenta - powiedział Ugo Di Francesco, dyrektor generalny Grupy Chiesi.

- Naszym celem jest uczynienie życia naszych pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej łatwiejszym i bardziej komfortowym. Aby to osiągnąć, pracownicy Chiesi w całej firmie pracują nad wieloma projektami, takimi jak zastosowania sztucznej inteligencji, które pomagają pacjentom w dawkowaniu leków lub nowe opakowania, które są natychmiast rozpoznawalne przez pacjentów z daltonizmem - zaznaczył.

Ponadto Grupa Chiesi kontynuuje swoją drogę w kierunku w pełni zrównoważonego biznesu. Na początku czerwca, firma przedstawi nowe cele klimatyczne w raporcie „2020 Sustainability Report”.